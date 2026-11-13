Die beiden Bewerber um das Präsidenten-Amt beim DOSB haben die letzte Hürde genommen. Der Ausgang des Rennens zwischen Michael Mronz und Martin Engelhardt scheint offen.

Frankfurt/Main (dpa) – Das Rennen um das Präsidenten-Amt beim Deutschen Olympischen Sportbund ist nun auch offiziell ein Duell zwischen IOC-Mitglied Michael Mronz und Triathlon-Boss Martin Engelhardt. Der DOSB bestätigte nach Ablauf der Bewerbungsfrist, dass beide Kandidaten auch von der Ethikkommission der Dachorganisation die Zulassung zur Wahl erhalten haben. Der Nachfolger von DOSB-Präsident Thomas Weikert, der nicht erneut antritt, wird am 5. Dezember in Frankfurt am Main gewählt.

Mronz hat als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees bereits einen Sitz im DOSB-Präsidium und will nun an die Spitze rücken. Eine selbst ernannte Findungskommission einiger Top-Verbände hatte den 59-Jährigen vorzeitig als gemeinsamen Kandidaten des deutschen Sports durchdrücken wollen, scheiterte aber am Widerstand anderer Spitzensport-Organisationen. Wenig später verkündete Engelhardt, der langjährige Chef der Deutschen Triathlon-Union, seine Kandidatur.

Mronz verzichtet auf Geschäftsführer-Posten

Der international gut vernetzte Mronz gilt zwar weiterhin als Favorit beim Votum der DOSB-Mitgliederversammlung, sicher aber kann er sich nicht sein. So gab es zuletzt unbequeme Fragen nach möglichen Interessenkonflikten, weil der Sportmanager auch geschäftsführender Gesellschafter der Aachener Reitturnier GmbH ist. Diese Rolle beim Veranstalter des Pferdesport-Großevent CHIO wird Mronz zum 31. März 2027 aufgeben, wie am Mittwoch bekanntgeworden war.

Der Witwer des früheren Außenministers Guido Westerwelle sieht bei einem Aufstieg an die DOSB-Spitze auch die Münchner Olympia-Bewerbung international gestärkt. «Als IOC-Mitglied und Präsident eines nationalen Dachverbandes hat man einen viel kraftvolleren Auftritt in der internationalen Sportwelt», sagte Mronz der «Welt am Sonntag».

Kampfabstimmung auch bei Vizepräsidenten

Engelhardt hingegen will mit einem «Sportplan für Deutschland» punkten und setzt vor allem auf seine langjährige Erfahrung in der nationalen Sportpolitik. Am 31. März kommenden Jahres beendet der 66-Jährige seine Tätigkeit als Chefarzt am Klinikum Osnabrück.

Auch für die fünf neu zu besetzenden Posten der Vizepräsidenten beim DOSB bewerben sich mehr Kandidaten, als Ämter zur Verfügung stehen. Zu den zehn Bewerbern zählen unter anderem die zwölfmalige Paralympics-Siegerin im Biathlon und Skilanglauf, Verena Bentele, sowie Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte.

Auch Boris Becker auf der Kandidatenliste

Prominente Kandidaten gibt es auch für die Wahl der persönlichen Mitglieder des DOSB. Zu den Bewerbern gehören etwa Tennislegende Boris Becker, Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, Weltklasse-Rodler Felix Loch, Ex-Tischtennis-Ass Timo Boll sowie Bundestags-Vizepräsident Omid Nouripour von den Grünen. Insgesamt gibt es 14 Kandidaten für 15 mögliche Plätze.