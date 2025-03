Berlin (dpa/tmn) – Wer den 1er will, will vor allem eines: sportlich fahren, agil um die Ecken kommen. Der gegenüber größeren Autos bessere Alltagsnutzen in der Stadt, den der kleinste BMW auch bietet, dürfte bei der Kaufentscheidung oft die kleinere Rolle spielen – aber willkommen sein.

Keinen Strich durch die Rechnung bei all diesen Erwägungen macht jedenfalls sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU). Wobei hier wie so oft gilt: je jünger das Auto, desto besser.

Modellhistorie: Die dritte Auflage des 1er kam 2019 und war bis 2024 ohne größere Modellpflege am Markt. Der Vorgänger wurde von 2011 bis 2019 gebaut und 2015 modellgepflegt. Wichtigste Neuerung: Dreizylinder zogen unter der Motorhaube ein. Der neueste, hier nicht weiter berücksichtigte 1er ist seit 2024 im Verkauf; der allererste stammt von 2004, als BMW die Modellreihe erstmals einführte.



Karosserie und Varianten: Eine Zäsur gab es mit der ab 2019 gebauten Drittauflage, denn diese verzichtete erstmals auf längs eingebaute Motoren und Hinterradantrieb – zugunsten quer sitzender Aggregate und Frontantrieb.



Fuhren Ältere noch auf Basis des 3er-BMWs, nutzt der Hersteller seitdem die Basis des Minis für das Kompaktmodell. Den betrachteten 1er gibt es als Dreitürer und als Fünftürer. Das leistungsstärkste Modell trägt den Beinamen M Performance.



Abmessungen (laut ADAC): 2. Generation: 4,32 m x 1,77 m x 1,41 m bis 1,42 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 360 l bis 1.200 l.

3. Generation: 4,33 m x 1,77 m x 1,41 m bis 1,42 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 360 l bis 1.200 l.



Stärken: Die zwischen 2019 und 2024 gebaute Reihe lässt sich bei der HU laut «Auto Bild Tüv-Report 2025» kaum etwas zuschulden kommen. Auch beim Vorgänger sind Antriebswellen und Lenkanlage robust, Rückleuchten und Blinkeranlage? Zuverlässig. Bremsleitungen und -schläuche ernten so gut wie nie Kritik. Die Abgasanlage hält gemessen an den niedrigen Beanstandungsquoten lange durch.



Schwächen: Kritikthema Nummer eins der zwischen 2011 und 2019 gebauten 1er ist der häufig auftretende Ölverlust, spürbar spätestens ab dem zweiten HU-Termin. Ebenfalls ab einem Alter von fünf Jahren lässt oft auch die Funktion der Feststellbremse nach.



Sensibles Thema sind dann zudem Beleuchtungsanlagen und Abblendlicht mit teils deutlich überdurchschnittlich hohen Beanstandungsquoten. Ab der vierten HU fällt der 1er immer öfter mit gebrochenen Federn und nachlassenden Dämpfern auf.



Pannenverhalten: Mit Blick auf seine ADAC-Pannenstatistik vermeldet der Club: «Die Zuverlässigkeit ist ab 2011 gut bis sehr gut.» Als unzuverlässiges Bauteil hat sich darin einzig die Zündspule bei Exemplaren der Erstzulassungsjahre 2012 bis 2014 negativ hervorgetan.



Motoren: 2. Generation: Benziner (Drei-, Vier- und Sechszylinder mit Heck- und Allradantrieb): 75 kW/102 PS bis 250 kW/340 PS; Diesel (Drei und Vierzylinder mit Heck- und Allradantrieb): 70 kW/95 PS und 165 kW/224 PS.



3. Generation: Benziner (Drei- und Vierzylinder mit Front- und Allradantrieb): 80 kW/109 PS bis 225 kW/306 PS; Diesel (Drei- und Vierzylinder mit Front- und Allradantrieb): 85 kW/116 PS und 140 kW/190 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

125i Dreitürer (6/2015); 160 kW/218 PS (Vierzylinder); 106.000 Kilometer; 15.049 Euro.



116d Fünftürer (6/2019); 85 kW/116 PS (Dreizylinder); 101.000 Kilometer; 14.421 Euro.



116i M Sport (OPF) (6/2021); 80 kW/109 PS (Dreizylinder); 46.000 Kilometer; 20.782 Euro.