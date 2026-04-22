Ob mit oder ohne Darm, mild oder scharf: In Berlin und im Ruhrpott ist die Currywurst Kult. Wie regionale Vorlieben die Wurst immer wieder neu erfinden und Cola das Geheimnis einer guten Soße ist.

Berlin/Moosburg (dpa/tmn) – Sie brutzelt, sie duftet und sie macht satt – die Currywurst landet millionenfach in Kantinen und Imbissen und auf dem Teller oder in der Pappschale. Heiß geliebt wird sie vor allem in Berlin und im Ruhrgebiet. Dort ist sie kollektive Esskultur und regionale Identität. Glücklich ist der, der ums Eck einen guten Imbiss hat, denn Currywurst ist oft Ehrensache. Geschmackssache ist sie sowieso. Doch wie mag der Berliner seine Wurst? Wie wird sie im Pott gegessen? Und was macht eine selbstgemachte Soße zu einer imbisswürdigen Soße?

Berlin oder Ruhrgebiet: Jeder nach seiner Façon

«Mein Großvater Max Konnopke machte Currywurst, meine Mutter machte Currywurst und ich mache Currywurst», so stellt sich Mario Ziervogel, Berliner Imbissbetreiber in dritter Generation, vor. «Konnopke’s Imbiss» ist Ost-Berliner Currywurst Geschichte. Ziervogel, der mit «Ziervogel’s Kult-Curry» eigene Wege geht, weiß, wie die Berliner ihre Currywurst mögen: typischerweise ohne Darm, weich, hell und eher mild im Geschmack.

Dazu eine fruchtig-süß würzige Soße mit feiner Konsistenz und reichlich Currypulver obendrauf. Als Beilage laufen Pommes der klassischen Berliner Schrippe den Rang ab. Außerdem mögen es die Gäste heute schärfer, so Ziervogel. Chili-Soßen als Ergänzung sind fast überall erhältlich.

Im Ruhrgebiet hingegen bevorzugt man die Bratwurst mit Darm: gebräunt vom Grill, knackig und bissfest. Dazu eine dickere, meist dunkle und würzige Soße. Was handfest ist und nach Maloche klingt, hat im Pott Kultstatus. Mit Pommes rot-weiß wird eine Manta-Platte draus.

Currysoße wie vom Lieblingsimbiss

Für viele Fans entscheidet die Soße über den Geschmack der Currywurst. Wichtig sei vor allem die Balance zwischen Süße, Säure und Schärfe, sagt Anja Würfl, die den YouTube-Kanal «Die Frau am Grill» betreibt und auf ihrem gleichnamigen Blog eine ganze Rezeptsammlung rund um die Currywurst bietet. Natürlich kennt sie ein Soßen-Rezept, dass wie vom Lieblingsimbiss schmeckt:

Für ihre Currysoße zunächst zwei Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und vier Knoblauchzehen fein hacken. Etwas Sonnenblumen- oder Rapsöl in einem ausreichend großen Topf erhitzen und die Zwiebeln und den Knoblauch anschwitzen. Zwei Esslöffel Tomatenmark dazugeben und leicht anrösten. Mit 500 ml Cola ablöschen. Danach mit 500 ml passierten Tomaten und 500 ml Tomatenketchup aufgießen. Mit jeweils vier Esslöffeln Worcestersauce und Gewürzessig würzen. Abschließend zwei Esslöffel Currypulver in die Soße einrühren. Die Soße aufkochen lassen und anschließend gut pürieren. Zum Schluss so lange bei mittlerer Hitze köcheln lassen bis die Soße die gewünschte Konsistenz hat. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Entscheidend sei das lange Einkochen. «Das kann ein bis zwei Stunden dauern», sagt Würfl. Erst dadurch entwickle die Soße die typische, karamellige Note, die viele von ihrem Lieblingsimbiss kennen.

Würfls Tipp: am Schluss einen Stich Butter zufügen, so wird die Soße seidig-glänzend.

Eine gute Wurst als Grundlage

Ob nun die Soße oder die Wurst wichtiger ist, darüber lässt sich streiten. Fakt ist, die beste Soße ist nichts ohne eine gute Wurst. «Bei uns enthält die Currywurst weniger Gewürze als die Bratwurst. Sie ist neutraler im Geschmack», sagt Ziervogel. In den meisten Imbissen ist es jedoch die gleiche Wurstsorte, meist eine vorgegarte, feine Brühwurst.

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Wurst-Geschmäcker geändert. «Bockwurst war früher der Hit. Heute will sie keiner mehr», so Ziervogel. Dafür hat er sein Angebot um fleischlose Alternativen erweitert. «Ich will ja nicht, dass jemand hungrig daneben sitzt», so Ziervogel.

Mag die Wurst geschmacklich nicht rausstechen, trotzdem zahlt sich Qualität vom Metzger aus. Eine Wurst mit hohem Fleischanteil und kurzer Zutatenliste, die fest, aber nicht gummiartig ist, eignet sich gut. Ob mit Darm oder ohne, ist übrigens keine Frage der Qualität, sondern nur der Textur.

Kreative Varianten vom Currywurst-Festival

Mag die Currywurst in Berlin und dem Ruhrgebiet ein kulinarisches Kulturgut sein, wird in anderen Regionen erfolgreich mit ihr experimentiert. In Neuwied etwa findet jedes Jahr das Festival der Currywurst statt. Mehr als 30 Anbieter präsentieren dort ihre unterschiedlichen Interpretationen des Klassikers. «Die Vielfalt überrascht uns immer wieder», sagt Oberbürgermeister Jan Einig. Viele Kombinationen klängen zunächst ungewöhnlich, seien am Ende aber sehr beliebt.

Als fast noch klassisch dürften Currywurst mit Jack-Daniels-Soße, Trüffelbratwurst und grobe Wildbratwurst aus Hirsch und Reh mit einer Curry-Pflaumen-Zimt-Soße durchgehen. Schon experimenteller sind Currywurst aus Lachs, schwäbische Maultaschen gefüllt mit Currywurst, vegane Currywurst Carbonara-Style oder der Currywurst- Burger. Ganz mutige Besucher durften Ahoi-Currywurst mit Brausepulver-Topping oder Bubblegum-Currywurst, eine Wurst mit schaumig-cremiger, blauer Soße, genießen.

Ein Stück deutsche Imbisskultur

Ist bei der Currywurst also alles erlaubt? «Blattgold oder Trüffel? Das sind Modeerscheinungen, die sind schnell wieder weg», sagt Ziervogel. Für ihn, wie für Millionen andere Fans der Currywust, liegt deren Stärke im vertrauten Geschmack. Manta-Platte, Schimanski-Teller oder von Herbert Grönemeyer besungen – die Currywust ist längst Teil der Popkultur. Und poppt gerade in den Sozialen Medien als Bestandteil des Taxitellers wieder auf. Das nicht nur Taxifahrer sattmachende Gericht hat es in sich: Es besteht aus Gyros, Zaziki, Pommes und Currywurst.

Ob die Currywurst in Berlin, Hamburg oder Duisburg erfunden wurde, wird leidenschaftlich diskutiert. Die Antwort mag im gelben Pulverdunst der Geschichte liegen, doch dass es die Currywurst gibt, ist ein Glücksfall. Bleibt nur noch zu klären, ob eine oder «zwei Currywurst». Entscheidet der Appetit, lautet die Antwort meist: «Doppel-Currywurst.»