Halle/Westfalen (dpa) – Für Tennisprofi Daniel Altmaier sind die Terra Wortmann Open im westfälischen Halle bereits nach der ersten Runde vorbei. Die deutsche Nummer zwei musste sich beim Rasen-Turnier dem an Nummer drei gesetzten Russen Daniil Medwedew klar mit 3:6, 3:6 geschlagen geben und war dabei weitgehend chancenlos. Medwedew verwandelte nach lediglich 63 Minuten seinen dritten Matchball.

Altmaier hatte zuletzt noch bei den French Open überzeugt und das Achtelfinale erreicht. Die Umstellung auf den Rasen fiel dem Sandplatz-Spezialisten aber schwer. Medwedew bestimmte von Beginn an das Geschehen und holte sich nach nur 30 Minuten den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang kassierte Altmaier ein schnelles Break und konnte fortan seine wenigen Breakchancen nicht nutzen.

Zverev gegen Giron

Alexander Zverev trifft in seiner ersten Runde am Dienstag oder Mittwoch auf den Amerikaner Marcos Giron. Zverev hatte zuletzt in Stuttgart das Finale erreicht, wo er sich in zwei Sätzen dem Amerikaner Taylor Fritz geschlagen geben musste.

Damit wartet Zverev immer noch auf seinen ersten Titel auf Rasen. «Ich werde wieder alles versuchen, dass mir dieser Titel hier in Halle gelingt», sagte Zverev, für den das Traditionsturnier als Vorbereitung auf den Klassiker in Wimbledon dient. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 30. Juni.