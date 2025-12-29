Erstmals seit 2019: Patriots gewinnen AFC East

Nach einer schwachen vergangenen Saison verbuchen die New England Patriots in der NFL einen großen Erfolg. Auch die San Francisco 49ers wahren die Chance auf einen Divisions-Titel.

East Rutherford (dpa) – Das NFL-Team der New England Patriots hat auch dank fünf Touchdown-Pässen von Quarterback Drake Maye erstmals seit 2019 den Titel in der AFC East gewonnen. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion gewann 42:10 bei den New York Jets und bekam danach Schützenhilfe von den Philadelphia Eagles. Weil der Titelverteidiger den Patriots-Konkurrenten Buffalo Bills hauchdünn mit 13:12 schlug, ist New England der Divisions-Titel einen Spieltag vor Ende der regulären Saison nicht mehr zu nehmen.

Noch in der vergangenen Spielzeit belegten die Patriots – einst mit Spielmacher Tom Brady das überragende Football-Team der NFL – mit einer Bilanz von nur vier Siegen und 13 Niederlagen den letzten Platz in der AFC East. Der Titel ging dabei fünfmal in Folge über die Bills, deren Quarterback Josh Allen gegen die Eagles kein Touchdown gelang. Gegen Philadelphias Defensive ging Allen gleich fünfmal zu Boden.

49ers wahren Chance, zwei Playoff-Plätze zu vergeben

Die San Francisco 49ers haben derweil ein spannendes Duell mit den Chicago Bears gewonnen und ihre Chance auf den Titel in der NFC West gewahrt. Den entscheidenden Touchdown-Pass warf Quarterback Brock Purdy 2:15 Minuten vor Schluss auf Receiver Jauan Jennings. Durch den 42:38-Erfolg stehen die 49ers nun bei zwölf Siegen und vier Niederlagen – und können die Seattle Seahawks (13:3) im direkten Duell am letzten Spieltag von Platz eins ihrer Division und der Conference verdrängen.

Von den insgesamt 14 Playoff-Plätzen sind am kommenden Sonntag noch zwei in direkten Duellen zu vergeben. Den Titel in der NFC South machen die Carolina Panthers (8:8) und die Tampa Bay Buccaneers (7:9) aus. Die Pittsburgh Steelers (9:7) spielen gegen die Baltimore Ravens (8:8) um den Gewinn der AFC North und den letzten zu vergebenden Playoff-Platz ihrer Conference.