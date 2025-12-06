Erstes Weltcup-Podest für Kombinierer Thannheimer

Wendelin Thannheimer steht beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Trondheim erstmals auf dem Podium. Nur einer ist besser als der Allgäuer.

Trondheim (dpa) - Wendelin Thannheimer hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Trondheim den ersten Podestplatz in seiner Karriere gefeiert. Der 26 Jahre alte Oberstdorfer belegte im Massenstart-Wettbewerb mit dem 10-Kilometer-Langlauf und einem Sprung auf der Normalschanze Rang zwei hinter dem Österreicher Thomas Rettenegger. Dritter wurde dessen Landsmann Franz-Josef Rehrl.

Nach einem Satz auf 96,5 Meter fehlten Thannheimer am Ende nur 4,3 Punkte zum Sieg. Dennoch war der Team-Weltmeister dieses Jahres froh über das Ergebnis, mit dem er bereits die Olympia-Norm sicher hat. «Ich bin überglücklich, dass ich den Sprung so gut runtergebracht habe», sagte Thannheimer im ZDF. «Das hat echt gut geklappt.»

Julian Schmid landete auf Rang sieben, Richard Stenzel wurde Elfter. Für Routinier Johannes Rydzek, der nach seinem Sieg in der Loipe als Führender auf die Schanze gegangen war, reichte es mit einem Sprung auf 86,5 Meter am Ende nur zu Platz 22. Knapp davor lag Vinzenz Geiger als 19.