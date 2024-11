Erster Sieg unter van Wonderen: Schalke schlägt Regensburg

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 hat mit dem ersten Sieg seit Ende September die Abstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verlassen. Das 2:0 (1:0) gegen den direkten Konkurrenten Jahn Regensburg am zwölften Spieltag dürfte auch die Position von Trainer Kees van Wonderen stärken. Für den Niederländer war es im fünften Pflichtspiel der erste Sieg als Schalke-Coach.

Kenan Karaman (16. Minute) und Moussa Sylla (53.) machten den erst dritten Saisonsieg des selbst ernannten Aufstiegsaspiranten perfekt. Dadurch sprangen die Königsblauen mit nun zwölf Zählern auf Rang 14. Regensburg bleibt nach zuvor zwei Pflichtspielsiegen unter Interimscoach Andreas Patz mit nur sieben Punkten abgeschlagen Tabellenletzter.

Schalke war von Beginn an deutlich feldüberlegen, kam aber zunächst zu wenig nennenswerten Torchancen. Die Verunsicherung der vergangenen Wochen, in denen der Revierclub unter dem neuen Coach van Wonderen in vier Pflichtspielen dreimal verloren hatte, war deutlich zu spüren.

Die Führung gelang durch eine feine Einzelleistung Karamans, der den Ball aus der Drehung unhaltbar ins Tor schoss. Im zweiten Durchgang machte Schalke weiter viel Druck und war engagiert. Das verdiente zweite Tor stocherte Sylla im Nachfassen über die Linie. Mögliche weitere Treffer verpassten die Königsblauen im Nachgang.