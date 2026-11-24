In Genf kämpfen die 20-Jährigen Dommaraju Gukesh und Javokhir Sindarov um den WM-Titel im Schach. Am ersten Wettkampftag kann keiner der beiden einen Sieg erringen.

Genf (dpa) – Die erste Partie der Schach-Weltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien und Herausforderer Javokhir Sindarov aus Usbekistan ist unentschieden ausgegangen. Die beiden Kontrahenten einigten sich zum Auftakt der WM in Genf in der Schweiz nach 38 Zügen auf ein Remis. Dafür erhalten beide Spieler je einen halben Punkt.

Das Duell der beiden 20-Jährigen ist auf maximal 14 Partien mit klassischer Bedenkzeit ausgelegt – wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, für ein Remis einen halben. Sollte am Ende Gleichstand herrschen, folgt ein Tiebreak. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Dollar.

Am Mittwoch (15.00 Uhr) steht die zweite Partie an.