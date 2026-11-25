Die Orlando Magic um die deutschen Basketballer Franz Wagner und Tristan da Silva verlieren erstmals im NBA-Cup, führen aber weiter ihre Gruppe an. Boston und Dallas bleiben ungeschlagen.

Orlando (dpa) – Im vierten Spiel des Pokalwettbewerbs der NBA haben die Orlando Magic ihre erste Niederlage kassiert. Das Team der beiden deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva verlor gegen die Detroit Pistons zuhause mit 86:104 (36:48). Damit haben die Magic insgesamt in dieser Saison erst eines von sieben Heimspielen in der nordamerikanischen Basketballliga gewonnen.

Das Team aus Florida bleibt Spitzenreiter der Gruppe A und hat weiter gute Chancen auf das Viertelfinale, muss aber den Ausgang der Partien von Detroit und Toronto am letzten Spieltag abwarten. Beim NBA-Cup werden die 30 Mannschaften in sechs Gruppen aufgeteilt, die Gruppensieger sowie die besten Gruppenzweiten der beiden Conferences ziehen ins Viertelfinale ein. Spiele des Pokalwettbewerbs zählen auch normal zur regulären Saison.

Wagner präsentierte sich mit 20 Punkten, acht Rebounds und sechs Assists erneut vielseitig, da Silva kam auf 16 Zähler. Mitte des zweiten Viertels kassierten die Magic einen 0:18-Lauf und liefen fortan einem Rückstand hinterher. «Wir hatten Probleme, einfach Abschlüsse zu generieren, was uns in Schwung gebracht hätte», sagte da Silva zu den nur 14 Punkten Orlandos im zweiten Durchgang. «Wir müssen defensiv besser sein, um solche einfachen Abschlüsse zu bekommen.»

Celtics und Mavericks bleiben ungeschlagen

Die Boston Celtics und Dallas Mavericks bleiben im NBA-Cup ungeschlagen und fuhren jeweils ihren dritten Sieg ein. Die Celtics konnten beim 131:116 (80:49)-Erfolg gegen die Washington Wizards auf Jayson Tatum bauen, der 28 seiner 41 Punkte in der ersten Hälfte erzielte. Die Mavericks setzten sich mit 120:101 (58:39) gegen die Denver Nuggets durch.