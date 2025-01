Erste Klopp-Erkenntnis: Kann Red Bull helfen

Salzburg (dpa) - Jürgen Klopp hat nach den ersten Tagen als Red-Bull-Fußballchef bereits eine wichtige Erkenntnis für sich selbst gezogen. «Ich will kein Passagier sein oder ein Prominenter im Raum. Ich möchte meinen Teil beitragen, Werte schaffen. Für mich war es wichtig, dass ich gesehen habe in der vergangenen Woche, dass ich das kann», sagte der 57-Jährige bei seiner offiziellen Präsentation im Hangar-7 auf dem Salzburger Flughafen.

«Ich möchte in dieser Rolle all meine Erfahrung teilen, ich brauche die nicht mehr für mich selbst», betonte Klopp: «Wie das genau aussieht, werden wir sehen. Es gibt im Fußball nicht einen Plan, der für jedes Team funktioniert.»

Dabei verwies der bestens gelaunte 57-Jährige auf die verschiedenen Clubs im Portfolio des Getränkeherstellers aus Fuschl am See mit dem Bundesligisten RB Leipzig, dem US-Team New York Red Bulls, New York, dem FC Bragantino in Brasilien und dem japanischen Zweitligisten Omiya Ardija.

«Sie sind am besten, wenn es am gefährlichsten ist»

Nach seinem freiwilligen Aus nach neun Jahren beim FC Liverpool ist Klopp seit dem 1. Januar dieses Jahr sogenannter Head of Global Soccer von Red Bull. Neben dem internationalen Fußball-Engagement ist das Unternehmen mit dem ehemaligen RB-Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff als Geschäftsführer insbesondere im Motorsport unter anderem mit Red Bull Racing, im Eishockey mit EHC Red Bull München, im Radsport mit einem eigenen Team und auch im Eventsport engagiert.

«Sie sind am besten, wenn es am gefährlichsten ist», sagte Klopp mit Verweis auf den viermaligen Formel-1-Champion Max Verstappen. Er wolle diese Informationen auf den Fußball übertragen.

Für sie sei es auch wichtig, einen wie Klopp zu haben, um Spieler von Red Bull zu überzeugen, sagte Mintzlaff. Das gebe ihnen weitere drei bis fünf Prozent.

Vor seiner Zeit in Liverpool, in der Klopp die Reds auch zum Gewinn der Champions League geführt hatte, hatte sich der Ex-Profi als Chefcoach beim 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund einen Namen gemacht und Kultstatus erlangt. Dass er nun für Red Bull arbeitet, dessen Sportengagement insbesondere von Fußball-Traditionalisten mit großem Argwohn gesehen wird, sorgte auch bei seinen Anhängern für Kritik.