Nach dem verpatzten EM-Start im Mixed-Team-Wettbewerb setzen die deutschen Wasserspringer ein Ausrufezeichen. Das Berliner Duo bleibt fehlerfrei.

Paris (dpa) – Die deutschen Wasserspringer bejubeln am zweiten Tag der Europameisterschaften in Paris die erste Medaille. Im Synchron-Wettbewerb vom Turm holten sich die Berlinerinnen Pauline Pfeif und Elena Wassen Silber. Mit 298,20 Punkten mussten sie den britischen Favoritinnen Maisie Bond und Lois Toulson mit 1,86 Zählern Rückstand den Sieg überlassen. Rang drei sicherten sich die Ukrainerinnen Xeniia Bailo und Sofiia Vysttavkina, die 13,86 Punkte Rückstand auf die Siegerinnen hatten.

Das deutsche Duo war vom ersten Sprung an hellwach. Nervenstark brachten sie vor allem ihren schwierigsten, dritten Sprung sicher ins Wasser. Auch davor und danach blieben sie weitgehend fehlerfrei, was außer den Berlinerinnen lediglich den neuen Europameisterinnen aus Großbritannien gelang.

«Wir sind super happy über Silber. Natürlich ärgert man sich ein wenig, wenn man nur knapp zwei Punkte Rückstand hat», sagte Pfeif. Für Wassen, die im Vorjahr verletzt pausieren musste, ging ein Traum in Erfüllung. «Ich wollte unbedingt eine EM-Medaille.»