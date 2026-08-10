Paris (dpa) – Lukas Märtens hat in seinem ersten Becken-Finale der Schwimm-Europameisterschaften in Paris gleich die erste Medaille geholt und die deutsche 4x200-Meter-Freistilstaffel zu Bronze geführt. Der 400-Meter-Olympiasieger erreichte mit seinen Teamkollegen Timo Sorgius, Jarno Bäschnitt und Cornelius Jahn eine Zeit von 7:02,28 Minuten. Damit verbesserten sie den deutschen Rekord von 2009 um knapp eine Sekunde. Nur die favorisierten Briten (7:01,52) und Franzosen (7:02,23) waren unwesentlich schneller als das DSV-Quartett.

Am Vormittag hatten die Deutschen, angeführt von einem schon da überragenden Startschwimmer Märtens, in 7:04,83 die Bestzeit vor Großbritannien und Litauen vorgelegt.

«Wir müssen natürlich ruhig bleiben, weil es war schon eine sehr schnelle Zeit für einen Morgen. Da ist bei allen, glaube ich, nicht mehr so viel drin. Aber ich denke, wir können heute nochmal alle über uns hinauswachsen», hatte Märtens nach dem Vorlauf gesagt. Im Endlauf war sogar noch mehr möglich. Vor allem Bäschnitt und Jahn zeigten starke Leistungen, die man so nicht erwartet hatte.