Der gebuchte Urlaub platzt kurzfristig, die Alternativen des Veranstalters kommen nicht infrage. Eine Familie verreiste auf anderem Weg und forderte dennoch Tausende Euro Schadenersatz - mit Erfolg.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Die Pauschalreise ins Traumhotel ist lang gebucht und wird kurzfristig abgesagt? In dem Fall bekommen Betroffene nicht nur das Geld zurück, das sie für die Reise bezahlt haben.

Sie können außerdem Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung wegen «nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit» haben. Dabei spielt keine Rolle, ob sie sich für diesen Zeitraum noch schnell einen anderen Urlaub buchen.

Wie Urlauber diese Zeit am Ende verbringen, wirke sich nicht auf den Entschädigungsanspruch gegenüber dem Veranstalter wegen der Vereitlung der ursprünglich gebuchten Reise auf, stellte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in so einem Fall klar, über den die Fachzeitschrift «ReiseRecht aktuell» (5/2026) jetzt berichtet.

Cluburlaub im Wunschhotel nicht möglich

Das war passiert: Der mit einem Jahr Vorlauf gebuchte Cluburlaub einer Familie wurde einen Monat vor Reisebeginn abgesagt. Der Anbieter bot Alternativen vor Ort an, doch diese waren nicht gleichwertig, weil es sich nicht um ein Clubhotel der Art handelte. Eine Alternativreise in eine ähnliche Anlage wurde lediglich in anderen Ländern angeboten – doch ein Wechsel des Urlaubslandes stelle ebenfalls keine «gleichwertige Erfüllung» dar, so das Gericht.

Die Familie hatte eine Umbuchung ausgeschlagen, die Reise storniert und selbst eine Alternative gebucht. Vom Veranstalter forderte sie im Nachgang eine Entschädigung in Höhe von 85 Prozent der rund 12.800 Euro, die sie für die Reise gezahlt hatte. Das Landgericht Frankfurt am Main als erste Instanz sprach ihnen 50 Prozent zu, also rund 6.400 Euro.

Was für die Entschädigung entscheidend war

Bei der Bemessung spielte herein, dass es sich bei um einen höherwertigen Cluburlaub handelte und die Absage kurzfristig erfolgte, sodass es schwer war für die Betroffenen, selbst eine zufriedenstellende Alternative zu finden. Jedoch konnten sie eben noch über die Reisezeit verfügen – dieser Fall der vollständig vereitelten Reise sei deshalb nicht mit Fällen gleichzustellen, in dem die Reise so erheblich beeinträchtigt worden ist, dass der Erfolg der Reise nahezu vollständig verfehlt worden sei. Darum sei die Hälfte des Reisepreises angemessen als Entschädigungshöhe.

Gegen das Urteil des Landgerichts legte der Veranstalter Berufung ein. Das Oberlandesgericht machte in seinem Hinweisbeschluss aber deutlich, dass es beabsichtigt, diese abzuweisen. Daraufhin wurde die Berufung zurückgezogen und die Entscheidung des Landgerichts rechtskräftig.