Erneut Sorgen um FC-Stürmer Mark Uth

Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln startete am Samstag in Spanien in die Vorbereitung auf die Rückserie. Pechvogel Mark Uth musste die Einheit aber vorzeitig beenden.

Estepona (dpa) – Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln sorgt sich erneut um Angreifer Mark Uth. Der 33-Jährige brach am Samstag gleich die erste Einheit der Kölner im Trainingslager in Spanien ab. «Er hat in der Wade einen Druck verspürt – in Richtung Stich. Das hat sich nicht gut angehört», sagte Trainer Gerhard Struber nach der Einheit besorgt. Eine MRT-Untersuchung soll nun Aufschluss geben.

Der Stürmer hatte wegen Adduktorenbeschwerden in dieser Saison bislang lediglich fünf Kurzeinsätze absolvieren können. Stürmer Tim Lemperle, der sich beim 1:0 gegen Jahn Regensburg Anfang Dezember am Oberschenkel verletzt hatte, trainierte dagegen zum Start der Vorbereitung wieder mit.