Ermittlungen gegen PSG-Chef wegen möglicher Einflussnahme

Paris (dpa) – Die französische Justiz ermittelt gegen Präsident Nasser Al-Khelaifi von Paris Saint-Germain wegen Beihilfe zum Amtsmissbrauch und möglicher Einflussnahme. Wie die französische Zeitung «Le Monde» und zuvor die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf die Justiz berichteten, geht es bei den Ermittlungen gegen den auch jenseits der Fußballwelt einflussreichen Katarer um einen Machtkampf bei dem französischen Mischkonzern Lagardère im Jahr 2018.

Um Versuche zur Umbesetzung des Aufsichtsrats abzublocken, soll Firmenchef Arnaud Lagardère versucht haben, Einfluss auf das Stimmverhalten eines katarischen Großaktionärs zu nehmen, bei dem Al-Khelaifi im Verwaltungsrat sitzt. Der Verdacht ist, dass der PSG-Chef sich für die Interessen von Lagardère eingesetzt hat. Eine Umbesetzung des Aufsichtsrats hätte auf Dauer auch Firmenchef Lagardère gefährden können. 2023 übernahm dann der französische Medienkonzern Vivendi die Kontrolle bei seinem Konkurrenten Lagardère.

PSG-Boss und katarischer Großaktionär dementieren

Nasser Al-Khelaifi habe mit der gesamten Affäre nichts zu tun, zitierten Medien das Umfeld des PSG-Chefs. Der katarische Großaktionär erklärte laut «Le Monde», der PSG-Chef sei nicht in der Lage gewesen, Einfluss auf Entscheidungen in Bezug auf Lagardère zu nehmen. Die Ermittlungen sorgen nach einem Bericht des Senders RMC für eine Missstimmung in Katar. Frankreich versuche seine Probleme auf andere abzuwälzen, selbst mit einem Rückzug von Investitionen in die französische Sportwelt soll gedroht worden sein.

Al-Khelaifi war bereits mehrfach im Visier der französischen Justiz. Letztlich eingestellt wurden Korruptionsermittlungen gegen ihn im Kontext der Bewerbung Dohas für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 und 2019. Pariser Untersuchungsrichter befassen sich auch mit den Vorwürfen der Entführung und Freiheitsberaubung in Katar, denen ein französisch-algerischer Lobbyist nach eigenen Angaben zum Opfer gefallen ist und wobei Al-Khelaifi angeblich eine Rolle gespielt hat. Der PSG-Boss hat die Vorwürfe zurückgewiesen und seinerseits Anzeige erstattet.