Ermittler: Getötete Frau stammte aus Frankreich

Offenburg (dpa) – Eine im badischen Offenburg getötete Frau ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei 37 Jahre alt gewesen und stammte aus Frankreich. Die Psychotherapeutin war am Dienstagabend auf dem Heimweg, als sich der Angriff ereignete, wie die Polizei mitteilte. Hintergründe des vermuteten Tötungsdelikts blieben zunächst unklar.

Eine Zeugin hatte die schwer verletzte Frau im Offenburger Bahnhofsviertel entdeckt und die Polizei alarmiert. Trotz Erster Hilfe sei die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen, hatte die Polizei mitgeteilt.

Wie die Beamten nun weiter berichteten, arbeitete die Frau in unmittelbarer Nähe des Tatorts. «Zur Klärung der genauen Todesursache und zur endgültigen Identifizierung der Frau wurde noch in der Nacht ein Rechtsmediziner hinzugezogen.»

Polizei sichert Spuren

Im Bereich des Tatorts suchten Beamte auch am Mittwoch nach Spuren und Beweismitteln. Ein Erotik-Kino in der Gegend habe mit der Tat nach ersten Erkenntnissen nichts zu tun, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Polizei ermittelt in der Sonderkommission «Rampe» mit über 60 Beamten.

Offenburg im Ortenaukreis liegt im deutsch-französischen Grenzgebiet – bis zur Grenze des Nachbarlands sind es nur rund 20 Kilometer. Wo die Frau lebte, blieb zunächst offen.