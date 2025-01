Erkrankt: Biathletin Voigt muss in Oberhof passen

Vanessa Voigt will in ihrem Heimstadion gute Leistungen zeigen. Doch der Körper lässt es nicht zu. Sie ist nur noch in der Zuschauerrolle

Oberhof (dpa) – Biathletin Vanessa Voigt fällt für die weiteren Rennen beim Heimweltcup in Oberhof aus. Die Lokalmatadorin ist nach einer Erkältung über die Weihnachtsfeiertage immer noch nicht richtig fit und wird deshalb am Sonntag weder in der Single-Mixed noch in der Mixed-Staffel eingesetzt. Die 27-Jährige war am Freitag im Sprint nur 68. geworden und hatte damit die Qualifikation für das Verfolgungsrennen heute verpasst. Nach dem Rennen musste sie von Teammitgliedern gestützt in die Umkleidekabine geführt werden.

Die 27-Jährige hatte sich schon beim letzten Weltcup 2024 in Le Grand-Bornand nicht gut gefühlt und auch auf ihren Einsatz bei der World-Team-Challenge auf Schalke verzichtet.

«Leider scheint es so, dass die Krankheit sie doch deutlich schwerer erwischt hat», sagte Sportdirektor Felix Bitterling. Deshalb habe man sich darauf verständigt, dass sie in Oberhof nicht mehr starten wird. «Es geht darum, die restliche Saison und besonders die WM nicht zu gefährden.»

Einsatz beim zweiten Heimweltcup offen

Am Dienstag oder Mittwochmorgen soll dann die Entscheidung fallen, ob Voigt in Ruhpolding in der kommenden Woche dabei ist oder erst in Antholz bei der WM-Generalprobe ins Team zurückkehrt.