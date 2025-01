Erfolgstrainer Don Jackson kehrt zu Red Bull München zurück

München (dpa) – Meistertrainer Don Jackson kehrt in die Deutsche Eishockey Liga zurück. Der 68-Jährige übernimmt bis zum Saisonende das Traineramt beim EHC Red Bull München. Jackson, der mit den Münchnern alle vier Meistertitel des Clubs feierte, tritt die Nachfolge von Max Kaltenhauser an. Dieser konnte sein Amt aus persönlichen Gründen nicht mehr ausüben.

«Natürlich war es nicht mein Plan, noch einmal auf den Trainerstuhl zurückzukehren», sagte Jackson. Aber nach der Anfrage, «habe ich aufgrund der besonderen Situation keine Sekunde gezögert, der Organisation zu helfen».

Lange Erfolgsliste von Jackson

Der mit neun Meistertiteln erfolgreichste DEL-Trainer war vor rund elf Jahren in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Er kam mit der Reputation von fünf Titelgewinnen (2008, 2009, 2011, 2012 und 2013) mit seinem damaligen Team Eisbären Berlin. Passenderweise steht am Donnerstag das erste Spiel unter Jacksons Leitung in Berlin an.

«Ich bin bereit und freue mich jetzt auf das Spiel in Berlin, das in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes sein wird», sagte der Amerikaner. Seit dem Titelgewinn 2023 half Jackson den Münchnern bei der Trainerausbildung. Nun kehrt er vorübergehend als Trainer hinter die Bande zurück.

Auch als Spieler erfolgreich

«Nachdem Max uns am Montag mitgeteilt hat, dass er eine Auszeit nehmen möchte, haben wir gemeinsam intensiv beraten und sind zu dem Entschluss gekommen, dass Don als Trainer derzeit die beste Lösung für uns ist», sagte Sportchef Christian Winkler. Kaltenhauser hatte nach rund drei Monaten im Amt in dieser Woche darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden.