Erfolgreiches Comeback: Mittelham im EM-Halbfinale

Linz (dpa). Deutschlands beste Tischtennis-Spielerin Nina Mittelham hat bei den Europameisterschaften in Linz ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Bei ihrem ersten Turnier nach einer Bandscheibenverletzung bei den Olympischen Spielen zog die 27-Jährige vom TTC Berlin Eastside auf Anhieb ins Halbfinale ein. Die Bronzemedaille im Einzel hat sie deshalb schon sicher. Ein dritter Platz wird nicht ausgespielt.

In der Runde der besten Acht besiegte Mittelham ihre deutsche Nationalmannschafts-Kollegin Yuan Wan (TTC Weinheim) in 4:1 Sätzen. Am Mittag hatte sie im Achtelfinale bereits die mehrmalige EM-Medaillengewinnerin Fu Yu aus Portugal mit 4:2 geschlagen.

«Die letzten Monate waren hart»

«Ich bin einfach stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Es war sicher kein einfacher Weg. Die letzten Monate waren hart», sagte Mittelham. Deshalb wisse sie auch: «Ich bin nicht in Topform. Ich merke schon, dass ich es nicht gewohnt bin, so viel zu spielen. Aber es wird von Spiel zu Spiel und von Satz zu Satz besser.»

Mittelham hatte sich im Juli in Paris während ihres Zweitrunden-Spiels gegen die Nordkoreanerin Pyon Song Gyong an der Bandscheibe verletzt. Danach musste sie den Team-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen sowie alle folgenden Turniere absagen. In der Weltrangliste fiel die EM-Finalistin von 2022 dadurch auf Platz 23 zurück.