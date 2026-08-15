Die deutschen Damen haben das Eröffnungsspiel der Hockey-WM in Belgien mit 3:0 gegen Schottland gewonnen. Alle Treffer wurden von Debütantinnen erzielt, die Bundestrainerin ist zufrieden.

Wavre (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen sind mit einem Sieg in die WM im belgischen Wavre gestartet. Der EM-Zweite gewann das Eröffnungsspiel mit 3:0 (2:0) gegen Außenseiter Schottland, das erstmals seit 24 Jahren wieder dabei ist. Die Debütantinnen Yani Zhong (20. Minute), Johanna Hachenberg (25.) und Lynn Krings (60.) erzielten die Treffer.

«Wir sind gut drauf und waren bereit. Wir haben es sehr gut gemacht und schöne Tore geschossen», sagte Bundestrainerin Janneke Schopman bei «Magenta Sport». Jette Fleschütz wurde bereits nach 45 Sekunden das erste Mal im Kreis gefährlich. Etwas später lief die schottische Abwehr den Strafecken-Schuss von Stine Kurz (16.) ab. Deutschland drängte weiter auf die Führung, doch Felicia Wiedermann (18.) scheiterte mit ihrem Rückhandschuss an Torfrau Jessica Buchanan.

«Können echt zufrieden sein»

Anschließend profitierte Zhong davon (20.), dass ihr Rückhandschlag von einer schottischen Verteidigerin ins eigene Tor abgefälscht wurde. Die Hamburgerin sagte: «Das war ein guter Start ins Turnier, wir waren direkt wach und können echt zufrieden sein.»

Krings hätte erhöhen können, aber Buchanan parierte erneut (22.). Das 2:0 besorgte dann Hachenberg (25.), indem ihr Schlag durch die Britin Millie Steiger unhaltbar abgelenkt wurde. Im dritten Viertel kam der Außenseiter zu zwei guten Möglichkeiten (39./44.), doch DHB-Keeperin Nathalie Kubalski war zur Stelle. Den Treffer zum Endstand markierte Krings (60.) erst 52 Sekunden vor Schluss nach einer Strafecken-Variante. «Der einzige Kritikpunkt ist, dass wir vielleicht noch ein, zwei Tore mehr hätten schießen können», meinte Schopman. Nächster Gruppengegner der DHB-Auswahl ist am Montag (17.00 Uhr/Magenta) Argentinien.