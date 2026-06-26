Schwere Erdbeben haben Regionen westlich der venezolanischen Hauptstadt Caracas und die Menschen vor Ort hart getroffen. Wer jetzt Spenden möchte, sollte genau hinschauen, wo das Geld landet.

Berlin (dpa/tmn) – Schwere Erdbeben haben Teile Venezuelas erschüttert und massive Zerstörungen in dem südamerikanischen Land verursacht. Dabei sind zahlreiche Gebäude eingestürzt, viele Menschen gestorben und Strom- und Kommunikationsnetze ausgefallen.

Wer die Hilfsorganisationen, die vor Ort die Unterstützung übernehmen und koordinieren, finanziell unterstützen möchte, kann das mittels einer Spende tun. Aber wie kann ich sicher sein, dass das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird?

«Wer spenden möchte, sollte auf geprüfte Organisationen setzen, die transparent arbeiten, über die notwendige Erfahrung verfügen und fähig sind, sich mit der internationalen Hilfsgemeinschaft angemessen zu vernetzen», sagt Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Das DZI-Spenden-Siegel kann hier eine gute Orientierung bieten.

Organisationen, die dieses Siegel tragen, weisen regelmäßig transparent nach, dass sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern pflegen und einer besonderen Förderungswürdigkeit unterliegen. Eine Liste jener Organisationen mit einem solchen Spenden-Siegel, deren Hilfe den Menschen in Venezuela zugutekommt, hat das DZI auf der eigenen Webseite zusammengestellt. Diese Liste wird dem DZI zufolge fortlaufend auf den aktuellen Stand der Informationen angepasst.