Franz Wagner verliert mit Orlando bei einer Rumpftruppe der Boston Celtics und muss nun den Umweg über das Play-in-Turnier nehmen. Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein werden geschont.

Boston (dpa) – Die Basketballer der Orlando Magic haben in der NBA die direkte Qualifikation für die Playoffs verpasst. Das Team aus Florida verlor trotz eines starken Spiels von Welt- und Europameister Franz Wagner mit 108:113 bei den Boston Celtics und beendet die reguläre Saison auf dem achten Platz. Mit einem Sieg in maximal zwei Spielen des Play-in-Turniers ist die K.o.-Phase aber weiterhin erreichbar.

Die erste Chance bietet sich Orlando in der Nacht auf Donnerstag bei den Philadelphia 76ers, auf die Magic-Star Paolo Banchero nach der Niederlage auch schnell den Fokus richtete. «Es ist enttäuschend, aber man muss schnell nach vorn schauen und sich auf die Reise nach Philadelphia vorbereiten», sagte Banchero, der sein Team mit einem Triple Double aus zweistelligen Punkten (23), Rebounds (10) und Assists (11) anführte.

Wagner war in Boston mit 20 Punkten drittbester Scorer der Magic, konnte im letzten Viertel jedoch offensiv keine Akzente mehr setzen, als die Celtics den Sieg nach Hause brachten. Bester Akteur bei den Gastgebern, die alle ihre Stars und zahlreiche Leistungsträger schonten, war Baylor Scheierman mit einem neuen Karriere-Bestwert von 30 Zählern. Europameister Tristan da Silva sammelte ordentliche acht Punkte und sechs Rebounds, Moritz Wagner wurde erneut nicht berücksichtigt.

Hartenstein und Schröder erhalten eine Pause

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder wurde beim 130:117 seiner bereits für die Playoffs qualifizierten Cleveland Cavaliers über die Washington Wizards geschont. Für die Cavs geht es in der ersten Runde gegen die Toronto Raptors, die sich am letzten Spieltag noch auf den fünften Rang vorschoben. Mit Ariel Hukporti ist auch ein weiterer Deutscher in der Eastern Conference weiter dabei. Der Center kam für die drittplatzierten New York Knicks beim 96:110 gegen die Charlotte Hornets als Starter unter anderem auf starke acht Punkte, neun Rebounds und zwei Blocks.

Isaiah Hartenstein erhielt bei den Oklahoma City Thunder ebenfalls eine Verschnaufpause vor der K.o.-Runde, in die der Titelverteidiger trotz einer 103:135-Pleite gegen die Phoenix Suns als bestes Team der Liga geht. Sollten sich beide Teams in der ersten Runde behaupten, würde es im Halbfinale der Western Conference dann zu einem deutschen Duell mit Maxi Kleber kommen. Der Forward erzielte beim 131:107 seiner Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz zwei Punkte, führte die Ersatzspieler aber immerhin mit sechs Rebounds an.