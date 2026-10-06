Luftsprünge, angelegte Ohren oder plötzliches Kauern: Wie Kaninchen ihre Stimmung zeigen und wann ein Arztbesuch nötig wird.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Kaninchen versuchen Krankheiten zu verstecken. Ein ganz natürliches Verhalten, denn auf dem freien Feld wären kranke oder verletzte Tiere leichte Beute.

Umso wichtiger ist es, dass Haustierhalter genauer hinsehen. Selten reicht ein einzelnes Signal aus, um die Stimmung eines Kaninchens sicher beurteilen zu können, erklärt die Tierärztin Viola Schillinger gegenüber dem Industrieverband Heimtierbedarf (IVH). Wenn Halter Ohrenstellung, Körperhaltung, Bewegung und Verhalten ihres Haustiers beobachten, ergebe sich daraus ein Gesamtbild.

Angelegte Ohren? – können verschiedene Dinge bedeuten

Angelegte Ohren können beispielsweise bedeuten, dass sich das Tier wohlfühlt und entspannt ist – oder eben genau das Gegenteil:

Wenn das Kaninchen gleichzeitig in einer Ecke kauert, steht die Ohrenstellung für Unsicherheit. Bewegt sich ein Kaninchen kaum, kann das auf eine Angststarre hindeuten.

Liegt das Tier hingegen ausgestreckt auf der Seite oder streckt das Kaninchen seine Hinterläufe lang nach hinten aus, spricht das für Entspannung, Sicherheit und Wohlbefinden.

Sind die Ohren sich nach vorn gerichtet oder bewegen sie sich gezielt in eine Richtung, ist das Kaninchen neugierig und verfolgt aufmerksam ein Geräusch. Steht das Tier jedoch still und klopft mit dem Hinterlauf auf der Stelle, irritiert ein Geräusch das Kaninchen – und zeigt es sein natürliches Warnverhalten.

Haken schlagen und Luftsprünge – was bedeutet das?

Zuneigung zeigen die Tiere, indem sie einen sanft anstupsen oder die Hand ablecken. Aber auch ein entspanntes Verweilen in unmittelbarer Nähe spricht für Vertrauen.

Und was bedeutet es, wenn Kaninchen herumrennen, Haken schlagen oder Lüftsprünge machen, bei denen sie mit allen vier Pfoten gleichzeitig springen? Dann fühlen sie sich wohl oder sind erleichtert, erklärt Schillinger. Dabei handele es sich um Übersprungshandlungen. Die Tiere bauten damit überschüssige Energie ab.

Wenn ein Kaninchen jedoch sein Verhalten dauerhaft verändert, etwa ungewöhnlich ruhig wirkt oder sich in eine Ecke kauert, sollten Halter das Tier aufmerksam beobachten. Im Zweifel ist dann ein Tierarztbesuch ratsam.