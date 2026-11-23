Man könnte fast besinnliche Ruhe auf den Autobahnen vorhersagen für das erste Adventswochenende - doch mancherorts dürfte es zu gewissen Zeiten trotz weniger Reisender länger dauern.

München/Berlin (dpa/tmn) – Die Vorweihnachtszeit kann auch ruhig und besinnlich sein – sogar auf den Straßen. So sagen die Verkehrsclubs ACE und ADAC für das erste Adventswochenende (27. bis 29. November) einen entspannten Reiseverkehr und eine ruhige Gesamtlage auf den Autobahnen voraus. Ein hohes Staurisiko gibt es jedoch am Freitagnachmittag auf den Pendelstrecken.

Weihnachtsmärkte und Einkaufsbummel füllen die Städte

Und eine andere Sache dürfte auch wieder erwartbar für viel Trubel sorgen: Weihnachtsshopping in den Innenstädten und der Ansturm auf die Weihnachtsmärkte. Das wird voraussichtlich in den Innenstädten, auf den Zufahrtswegen und in den Parkhäusern «für regen Betrieb» sorgen, so der ACE.

Auch auf den Autobahnen rund um die Ballungszentren könnte es lebhafter werden. Der ADAC rät daher: Um sich Stress bei den An- und Abfahrten als auch bei der Parkplatzsuche zu ersparen, sollte man nach Möglichkeit das Auto stehenlassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

Die Lage auf den Autobahnen dürfte hingegen weitgehend entspannt bleiben. Im Bereich von Autobahnbaustellen kann es jedoch länger dauern. Die Baustellentätigkeit nimmt laut ADAC zwar ab, trotzdem zählt der Autoclub immerhin noch rund 940 Baustellen.

Geduld ist auch bei geplanten Vollsperrungen am Wochenende gefragt – der ADAC und die Autobahn GmbH des Bundes nennen unter anderem folgende Abschnitte:

A 1 Osnabrück – Bremen: Vollsperrung in beiden Richtungen zwischen Neuenkirchen-Vörden und Lohne/Dinklage von Freitag (22.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr). Die dazwischenliegende Anschlussstelle Holdorf ist ebenfalls in diesem Zeitraum beidseitig geschlossen, so die Autobahn GmbH.

A 4 Olpe Richtung Köln: Vollsperrung zwischen Reichshof/Bergneustadt und Bielstein bis Montag (5.00 Uhr).

A 40 Essen – Duisburg: Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Duisburg zwischen Essen-Frohnhausen und dem Autobahnkreuz Kaiserberg von Freitag (21.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr).



Auch auf winterliche Störungen sollten sich Autofahrer einstellen. Diese reichen je nach Region von ersten Bodenfrösten bis hin zu winterlichen Straßen – letzteres vor allem, aber nicht mehr nur im Mittelgebirge oder in den Alpen.

Beide Verkehrsclubs erwarten zwischen Freitag und Sonntag im Großraum München sowie auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Dortmund – Köln A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau A 4 Aachen – Köln A 5 Kassel – Frankfurt/Main – Darmstadt – Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München A 10 Östlicher Berliner Ring A 12 Berliner Ring – Frankfurt/Oder A 24 Hamburg – Schwerin A 45 Hagen – Dortmund A 61 Mönchengladbach – Koblenz A 81 Böblingen – Stuttgart – Heilbronn A 93 Rosenheim – Kiefersfelden A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 99 Autobahnring München

Transitrouten in Österreich: Wo es eng werden könnte

Wie in Deutschland ist am Samstag und Sonntag mit vielen Besuchern zu rechnen, die in Städten wie Wien, Salzburg oder Innsbruck einkaufen oder die Weihnachtsmärkte besuchen wollen.

Mit Ausnahme des Berufsverkehrs am Freitag dürfte es im weiteren Wochenendverlauf auf den Autobahnen in Österreich laut ACE «entspannt» bleiben. Auch dem ADAC zufolge wird der Verkehr auf den Autobahnen insgesamt weniger. Doch sieht der Club aus München die Transitstrecken weiterhin als «staugefährdet». Vor allem im Bereich von Baustellen. Das gilt speziell für folgende Routen:

A 1 (Westautobahn)

A 10 (Tauernautobahn)

A 12 (Inntalautobahn)

A 13 (Brennerautobahn von und nach Italien)

In der Schweiz sind vor allem die Transitrouten betroffen

Wie in Deutschland und Österreich muss auch in der Schweiz am Wochenende mit Einkaufs- und Weihnachtsmarkttrubel in den Innenstädten und entsprechendem Verkehr vor allem rund um die Ballungsräume gerechnet werden. Zudem gibt es eine Belastung vor allem am Freitagnachmittag – der Berufsverkehr. Der ACE schätzt das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten weiterhin als «weitgehend normal» ein. Verzögerungen seien auf den Fernstraßen «allenfalls an Baustellen oder bei winterlichen Straßenverhältnissen in höheren Lagen zu erwarten».

Der ADAC rechnet dagegen mit Staufgefahr auf folgenden Strecken: A 1 (Bern – Zürich – St. Margrethen), A 2 auf der Gotthard-Route, A 3 zwischen Basel, Zürich und Chur sowie A 13 auf der San-Bernardino-Route.