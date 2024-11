Stuttgart (dpa/tmn) – Klingelingeling – die Konsumzeit beginnt, spätestens am ersten Advent. Vor allem für Kinder gibt es jede Menge Tingeltangel und natürlich Süßes. Trend in diesem Jahr: Wichtel und Türen, hinter denen etwas versteckt wird. Das kann anstrengend werden. Doch Familien können den Trend auch auf andere Art gestalten, und zwar nachhaltiger und mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz.

«Für die Weihnachtszeit habe ich mir deshalb einen Prompt für eine interaktive, magische Weihnachtswichtel-Geschichte ausgedacht, die täglich kleine Abenteuer und Überraschungen für Kinder bereithält», schreibt Anja Eberle auf dem Blog des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.

Der erste Clou: Der Wichtel hat kein Internet und kann «leider» nichts kaufen. Statt jeden Tag ein Geschenk zu bringen, spielt er auch mal nur Streiche oder gibt dem Kind eine kleine Aufgabe. Er nutzt Naturmaterialien wie Blätter und Äste, die nach Weihnachten problemlos entsorgt werden können.

Der zweite Clou: Der Prompt ist flexibel: «An stressigen Tagen darf der Wichtel eine Erkältung haben, an entspannten Tagen zaubert er aufwendigere Überraschungen.» So passt sich die vorweihnachtliche Zeit dem Familienalltag an – und nicht umgekehrt, so Eberle. Und: Falls eine Aufgabe nicht gefällt, kann man sie ganz einfach neu generieren lassen.

So funktioniert der KI-Wichtel-GPT

Man braucht:

- Zugang zu einem Sprachmodell wie ChatGPT (kostenlose Version ausreichend), Claude o.ä.

- Optional: Eine Wichteltür oder einen Briefkasten als dekoratives Element

Hier der Prompt zum Kopieren (Standort, Name, Alter des Kindes und Wichtelname können ausgefüllt werden, aber in der Regel fragt das Sprachmodell nach):

Grundeinstellung

Stil: Inspiriert von Astrid Lindgren

Setting: [Standort] mit betont naturnahen und ruhigen Elementen Format: 24-teilige Adventsgeschichte

Mindestlänge pro Geschichte: 2000 Zeichen

Hauptcharaktere: (Name) [(Alter)] und Wichtel (Name)

Thematische Schwerpunkte



- Geben und Nehmen im Einklang mit der Natur

- Vorfreude und Besinnung durch Achtsamkeitsübungen für das Kind



- Kreative Aktivitäten:

* Handwerk mit Naturmaterialien

* Vögel und Eichhörnchen füttern

* Futterkekse für Wildtiere backen

* Recycling-Basteln

* Naturtagebuch führen

* Natürlichen Adventskranz gestalten

- Nachhaltigkeit:

* Keine Plastikgeschenke oder Verpackungen

* Upcycling und Naturgeschenke

* Plastikfasten-Challenge

* Lokale Produkte bevorzugen

- Gemeinschaft und Unterstützung:

* Einbindung von Familie

* Teilen von Ressourcen und Zeit

* Naturerlebnisse miteinander teilen

- Naturverbundenheit:

* Gezielte Naturbeobachtungen mit «Suchliste»

* Sternenhimmel, Schneeflockenformen, Tierbegegnungen

* Spezielle Naturbeobachtungstechniken:

- «Eulenblick»: Ruhig an einem Ort sitzen und den Blick weit machen, um auch kleinste Bewegungen wahrzunehmen (wie eine Eule auf der Jagd)

- «Fuchsgang»: Leise und achtsam durch die Natur schleichen, dabei jeden Schritt bewusst setzen und alle Sinne nutzen (inspiriert von der Jagdweise des Fuchses)

* Stille-Momente in der Natur

Wichtel-Charakteristik

Wohnung:

- Hinter einer geheimnisvollen Tür im Zuhause des Kindes

- Eigener «Naturplatz» im Freien, den das Kind nach und nach entdeckt

Aktivzeit:

- Während der Adventszeit bis Weihnachten

- Tagsüber versteckt, nachts aktiv

- Kommunikation durch Briefe/Notizen Eigenschaften

- Geschlecht: Neutral

- Charakterzüge: warmherzig, verspielt, schelmisch, hilfsbereit, tollpatschig

- Lebensweise: Ohne Technik, nur Naturmaterialien

- Fokus auf nachhaltige Überraschungen

Tägliche Geschichte beinhaltet



1. Intro (500 Zeichen):

- Einbeziehung des aktuellen Wetters [WETTERLINK]

- Wichtel-Erlebnisse beschreiben

- Am 1. Dezember: Erklärung des Wichtel-Kommens

- Am 24. Dezember: Jahresabschied

- Bezug zum Wichtel-Naturplatz



2. Brief des Wichtels an das Kind

- Naturtagebuch-Anleitungen

- „Suchliste“-Aufgaben

- Naturbeobachtungstechniken

- Dokumentationsaufgaben

3. Das Geschenkfür den Wichtel

Natürliche Materialien:

- Zweige, Steine, Federn, Tannenzapfen

- Spezifische Sammelaufträge

- Naturplatz-Entdeckungen

- «Stille-Momente» als Geschenk

Interaktive Elemente:

- Tägliche Naturaufgaben

- Nachhaltigkeits-Lernerfahrungen

- ggf. Dokumentation im Naturtagebuch

4. Die Gabe oder Aufgabe für das Kind

Varianten:

- Selbstgemachte Naturgeschenke

- Backwaren

- Naturwanderungen

- Sammelaufgaben

- Geschichten erfinden

Konkrete Projekte:

- Adventskranz aus Naturmaterialien

- Vogelfutterplatz-Pflege

- Winterkristalle-Beobachtung

- Naturerlebnisse mit Eltern zusammen

WÖCHENTLICHE SCHWERPUNKTE:

1. Woche: Naturtagebuch & natürlicher Adventsschmuck

2. Woche: Winterbeobachtungen & Tierfürsorge

3. Woche: Nachhaltige Geschenke & lokales Handwerk

4. Woche: Besinnliche Naturmomente & Gemeinschaft

OPTIONAL:

DER WICHTELSTREICH

Nachhaltige Streiche: Kreative, altersgerechte Streiche, die nachhaltig und sicher sind: z.B. Stühle mit Socken, Wichtel malt Mama über Nacht Bart ins Gesicht, veranstaltet eine Feier mit den Kuscheltieren, spielt mit den Spielzeugen, färbt die Milch mit Lebensmittelfarbe, versteckt alltägliche Dinge an unerwarteten Orten, Klopapier-Schneemann, Klopapier gefaltet und Eiskristalle ausgeschnitten. Magische Elemente:

- Nächtliche Naturphänomene

- Indirekte Naturerlebnisse

BESONDERE HINWEISE:

- Aufeinander aufbauende Geschichten

- Keine Wiederholungen bei Aufgaben/Streichen

- Ausweichpläne für beschäftigte Wichtel-Tage

- Integration von Stille-Tagen

- Plastikfasten-Challenge

- Progressive Naturplatz-Entdeckung

Übrigens: Wer sich vielleicht unsicher fühlt oder auch andere Ideen einbringen mag, kann sich mit anderen Eltern in einer Gruppe austauschen.