Finanziell hat sich die Premiere der Enhanced Games für Marius Kusch gelohnt. Doping war erlaubt und der deutsche Schwimmer kassiert für seinen Sieg über 100 Meter Freistil 250 000 US-Dollar.

Las Vegas (dpa) – Die Enhanced Games, bei denen verbotene Dopingmittel zugelassen waren, sind bei ihrer Premiere in Las Vegas hinter den Erwartungen der Veranstalter zurückgeblieben.

Bei den insgesamt 22 Wettkämpfen im Schwimmen, Gewichtheben und der Leichtathletik verbesserten zahlreiche Sportlerinnen und Sportler zwar ihre persönlichen Bestleistungen. Eine Flut von Resultaten, die bestehende Weltrekorde übertrafen, gab es nicht. Offizielle Anerkennung von den internationalen Verbänden hätten sie ohnehin nicht gefunden.

Über 50 Meter Freistil, dem letzten Wettkampf des Tages, schlug der Grieche Kristian Gkolomeev dann nach 20,81 Sekunden an. Er war damit schneller als der offizielle Weltrekord von 20,88 Sekunden und bekam eine Million US-Dollar Bonus zusätzlich zu den 250 000 US-Dollar für den Sieg. Bei den Enhanced Games waren die im internationalen Schwimmsport seit 2010 verbannten Schwimmanzüge, die damals zu einer Flut von Weltrekorden beigetragen hatten, erlaubt.

Ein Deutscher gewinnt seinen Wettkampf

Die 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten vor den Enhanced Games Zugang zu Dopingmitteln wie beispielsweise Testosteron, Wachstumshormonen und Epo. 38 davon haben nach Angaben der Veranstalter acht Wochen lang unter medizinischer Begleitung gedopt.

Darunter waren auch Schwimmer Marius Kusch, der über 100 Meter Schmetterling gewann und seine persönliche Bestzeit um 0,07 Sekunden unterbot, und der Sprinter Mike Bryan als die beiden einzigen deutschen Teilnehmer. Auch Kusch bekam 250 000 US-Dollar für seinen Sieg. Bryan wurde über 100 Meter Letzter und verfehlte seine persönliche Bestzeit klar.

Wie viel und was genau die Sportlerinnen und Sportler zu sich genommen haben, blieb ein Geheimnis. Mitgeteilt wurde unter anderem, dass 91 Prozent Testosteron und 79 Prozent Wachstumshormone bekommen haben. Vier Sportler verzichteten nach Angaben der Veranstalter auf Dopingmittel, darunter nach eigenen Angaben der ehemalige Sprint-Weltmeister Fred Kerley und der Schwimmer Hunter Armstrong aus den USA. Kerley gewann die 100 Meter in 9,97 Sekunden, Armstrong gewann über 50 Meter Rücken und wurde Zweiter hinter Gkolomeev über 100 Meter Freistil.

Die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und Anti-Doping-Agenturen kritisierten Veranstalter der Enhanced Games wollen durch das Event Athletinnen und Athleten finanziell und medizinisch besser versorgen als in den etablierten Strukturen des Weltsports. Zu den Veranstaltern gehören auch der deutsche Milliardär Christian Angermayer und der ehemalige Investment-Banker Maximilian Martin aus München.