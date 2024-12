Englands Nationalspieler Walker beklagt Rassismus

Mit Manchester City steckt Kyle Walker derzeit in einer sportlichen Krise. Nun sieht sich der England-Verteidiger Anfeindungen im Internet ausgesetzt.

Manchester (dpa) – Der englische Fußball-Nationalspieler Kyle Walker von Manchester City hat rassistische Beleidigungen öffentlich gemacht, die er nach Man Citys 0:2 gegen Juventus Turin in sozialen Medien erhalten hat. Walker forderte Behörden und Social-Media-Unternehmen auf, härter gegen Rassismus und Bedrohungen im Internet vorzugehen.

«Niemand sollte jemals derart abscheulichen, rassistischen und bedrohlichen Beleidigungen ausgesetzt sein, wie ich es nach dem gestrigen Spiel war», schrieb Walker am Donnerstag im Internet bei Instagram und X. «Instagram und die Behörden müssen handeln, um zu verhindern, dass so etwas weiterhin geschieht – zum Wohle aller, die unter solchen Beleidigungen leiden. Es ist niemals akzeptabel.» Dazu veröffentlichte Walker in einer Instagram-Story Screenshots der Beleidigungen.

Unterstützung für Verteidiger

Sein Club Manchester City, der sich seit Wochen in einer sportlichen Krise befindet und sieben der letzten zehn Spiele verloren hat, verurteilte die Anfeindungen aufs Schärfste. «Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung, weder in Stadien noch online», teilte der englische Fußballmeister am Donnerstag mit und sagte Walker die volle Unterstützung zu.