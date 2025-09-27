Hattrick-Harry, Elfer-Harry, Rekord-Harry. Jeder Bayern-Sieg trägt aktuell das Kane-Label. Beim 4:0 gegen Bremen toppt der Engländer sogar Ronaldo und Haaland - und sagt danach Bemerkenswertes.

München (dpa) - Irre. Wahnsinn. Brutal. Außergewöhnlich. In München staunen alle nur noch Woche für Woche über diesen Harry Kane. Mal ist er der Hattrick-Harry, dann wieder der Elfer-Harry. Und jetzt - beim 4:0 des FC Bayern gegen den SV Werder Bremen - ist der Engländer eben mal der 100-Tore-Harry.

«100 Tore in 104 Spielen für Bayern München – das ist sogar für mich verrückt, um ehrlich zu sein», sagte Kane nach der historischen Leistung. Und ergänzte nach dem einzigen Bayern-Heimspiel während des 190. Oktoberfestes launig: «Es geht weiter, auf die nächsten 100.» Kane ist ja auch der Rekord-Harry.

Die Hunderter-Marke erreichte er im 104. Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister. Kein anderer Spieler aus den fünf großen Fußball-Ligen Europas war in diesem Jahrhundert so flott. Der große Cristiano Ronaldo brauchte bei Real Madrid einst 105 Spiele, ebenso Erling Haaland bei Manchester City.

Kanes Geheimnis? «Harte Arbeit»

Was ist Kanes Geheimnis? «Harte Arbeit hoffentlich. 100 Tore für einen Club wie Bayern München zu erzielen, ist eine Ehre. Und das in Rekordzeit zu schaffen, macht mich extrem stolz», antwortete Kane. Eine Trophäe für den Rekord gab's nicht. Also packte der 32-Jährige «das spezielle Oktoberfest-Trikot» in eine Tüte und nahm es als Erinnerungsstück an den nächsten tollen Abend mit.

Die Bayern eilen von Sieg zu Sieg - und Kane von Tor zu Tor. Gegen Werder verwandelte «Mister 100 Prozent» zunächst auch seinen 18. Elfmeter in der Bundesliga. «Und nach Tor Nummer 99 war ich schon begierig darauf, in der zweiten Halbzeit das Hundertste zu machen», erzählte der Mittelstürmer.

München scheint für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in der Spätphase seiner Karriere genau der passende Ort zu sein. Heimweh nach der Premier League? Nein. «Es gab eine Menge Gerede außen herum. Ich bin aber wirklich glücklich hier. Meine Familie ist hier sesshaft geworden. Meine Kinder gehen hier zur Schule», sagte Kane in Bezug auf eine Ausstiegsklausel im Vertrag 2026 und Avancen aus der Heimat. «Mein Fokus ist komplett hier.»

Auch über das Vertragsende 2027 hinaus? «Sie sind glücklich mit mir, ich bin glücklich mit Bayern», sagte er. Es habe noch keine Gespräche gegeben. Aber es laufe ja auch noch nicht sein letztes Vertragsjahr. Alles zu seiner Zeit sollte das wohl heißen.

Aktuelle Saison-Hochrechnung: 68 Tore

Wie der 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski aus der Bundesliga-Saison 2020/21. Mit zehn Treffern in fünf Partien hat Kane fulminant losgelegt. «Das wäre ein weiterer toller Rekord. Aber wir sind noch früh in der Saison. Aber klar: wenn ich so weitermache, ist es schon möglich...», sagte Kane lachend. Die Hochrechnung des aktuellen Zwei-Tore-Schnitts ergäbe 68 Saisontore.

Im Vordergrund stehen für die Tormaschine aber Trophäen mit der Mannschaft. Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League - Tor-Harry will am liebsten alles gewinnen. «Wir sind fantastisch in die Saison gestartet», frohlockte Kane.

Und nicht nur er liefert. Gegen Bremen trumpften auch andere auf. Etwa Luis Díaz, der Jonathan Tahs Hackenball mit dem linken Bein zum 1:0 ins Tor verlängerte und das 100. Tor von Kane herausragend vorbereitete.

Starker Luis Díaz - Lob für Bischof

Oder der junge Tom Bischof. Der ablösefreie Neuzugang aus Hoffenheim durfte erstmals von Anfang an ran im Mittelfeld, weil Joshua Kimmich vor seinem 300. Erstligaspiel zwei Tage im Training erkrankt gefehlt hatte. «Sehr zufrieden» verließ Bischof nach seinem ersten 90-Minuten-Einsatz die Arena, auch wenn ihn «vier, fünf Fehlpässe störten».

Der 20-Jährige machte viele kluge Sachen und bereitete am Ende sogar noch das 4:0 von Konrad Laimer vor. «Es war ein guter Tag für Tom Bischof mit seinem ersten Start», lobte Trainer Vincent Kompany.

Der Belgier schöpft in seinem zweiten Bayern-Jahr ganz bewusst die gesamte Breite des schmalen Kaders aus. «Wenn wir erfolgreich sein wollen in dieser Saison, müssen wir auf alle setzen», erklärte Kompany. Und natürlich auf viele weitere Tore von Hattrick-Elfer-Rekord-Harry Kane.