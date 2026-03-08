Indian Wells (dpa) – Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Indian Wells das Achtelfinale erreicht. Der Hamburger gewann sein enges Drittrunden-Match gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste geht es für Zverev nun entweder gegen Frances Tiafoe aus den USA oder Flavio Cobolli aus Italien.

«Er hat einen unfassbaren Aufschlag, darüber denkt man gar nicht so nach. Ich bin sehr glücklich über den Sieg, das war nicht einfach», sagte Zverev. «Als ich die Chance hatte, war ich aggressiv. Wenn ich das Spiel kontrollieren konnte, hab’ ich das gemacht. Das ist nicht einfach, wenn jemand 20 Asse aufschlägt gegen dich.»

Zverev gewinnt die Partie mit dem ersten Break im dritten Satz

Bis zum Tiebreak gelang weder Zverev noch Nakashima ein Break im ersten Satz, dann aber setzte sich der Hamburger mit seiner Klasse durch. Nach dem entscheidenden Punkt durch eine starke Vorhand schrie Zverev seine Freude in den blauen Himmel. Zverev gewann alle fünf vorausgehenden Duelle mit Nakashima, im zweiten Satz aber stellte der Amerikaner den 28-Jährigen im Stadion 2 der Anlage vor Probleme und schaffte den Ausgleich.

Im entscheidenden dritten Satz erarbeitete sich Zverev dann erstmals in der Partie die Chance zu einem eigenen Break, konnte die Gelegenheit aber nicht nutzen und kassierte den Ausgleich zum 1:1. In der Folge wechselten sich die stark servierenden Kontrahenten mit dem Punkten ab. Nach 2:31 Stunden gelang Zverev dann aber doch noch ein Break, als er seinen zweiten Matchball nutzte. Danach schrie der Hamburger nochmals seine Freude heraus. «Für mich ein super Sieg», sagte er danach im TV-Sender Sky erleichtert.