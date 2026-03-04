Gaspreise am Großmarkt steigen wegen des Iran-Kriegs stark. Wie sich das für Gaskunden auswirkt, ist noch unklar. Für wen es sich dennoch lohnt, jetzt schnell einen neuen Vertrag abzuschließen.

Berlin (dpa/tmn) – Die Gaspreise im Großhandel steigen wegen der Eskalation im Konflikt mit dem Iran deutlich an. Welche Folgen das für Verbraucherpreise hat, ist schwer abzuschätzen. Denn neben den Beschaffungs- und Absicherungsstrategien der Anbieter spielen auch die jeweils abgeschlossenen Verträge eine Rolle.

Grundsätzlich gilt: Höhere Börsenpreise schlagen sich nach Angaben des Ratgeberportals «Finanztip» nicht immer sofort in neuen Gasverträgen für Haushalte nieder. Beobachtungen zufolge lagen die Preise für angebotene Gastarife zunächst weiter auf dem niedrigen Niveau der vergangenen Wochen.

Gasvertrag: Preisgarantie läuft aus?

Für Haushalte mit Gasheizung heißt das:: Unter Umständen kann es sich lohnen, schnell noch einen neuen Vertrag mit einer günstigen Preisgarantie für ein oder zwei Jahre zu sichern.

Das ist laut «Finanztip» dann sinnvoll, wenn die Preisgarantie des aktuellen Gasvertrags bereits abgelaufen ist oder in den nächsten Monaten ausläuft. Anhaltend steigende Großhandelspreisen würden Vertragsinhaber dann nicht treffen.

In den günstigsten empfohlenen Tarifen werden nach Angaben von Finanztip derzeit (Stand: 3. März) im Bundesdurchschnitt rund 9,34 Cent pro Kilowattstunde Gas fällig. In der Grundversorgung sind es dagegen etwa 13,54 Cent.