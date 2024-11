Energieleistung: SC Magdeburg schlägt den FC Barcelona

Der SC Magdeburg hat seine Niederlagenserie ausgerechnet gegen den FC Barcelona beendet. Mit einer Energieleistung schlagen die Elbestädter den Titelverteidiger am Ende klar.

Magdeburg (dpa) – Der SC Magdeburg hat seine Niederlagenserie beendet und in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen Titelverteidiger FC Barcelona gewannen die Elbestädter vor 6.600 Zuschauern mit 28:23 (14:13). Bester Magdeburger Torschütze war Omar Ingi Magnusson mit acht Treffern. Magdeburg liegt in der Gruppe B acht Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona auf Platz fünf, der zum Weiterkommen reichen würde. Das Team von Trainer Bennet Wiegert hatte zuvor fünf der acht Spiele in der Champions League verloren.

Ohne Kapitän Christian O'Sullivan, aber mit den angeschlagenen Magnus Saugstrup und Mikael Damgaard im Kader ging der SCM ins Highlightspiel gegen Barcelona. Magdeburg hatte Probleme beim Zurücklaufen, nicht immer standen die Defensivakteure am gewohnten Fleck. Barcelona ging früh mit zwei Treffern in Front, auch weil ein Kopftreffer gegen SCM-Torwart Sergey Hernandez ungeahndet blieb (3:5/9.). Die Gäste zogen zunächst davon. Technische Fehler und die schnellfüßige Gästeabwehr machten den Elbestädtern das Leben schwer, doch Magdeburg kämpfte sich in die Partie und führte zur Pause etwas überraschend.

Magdeburg erhöhte auf zwei Treffer, konnte sich aber nicht weiter absetzen. Stattdessen drehten die Gäste die Partie wieder (17:18/38.), beide Teams bewegten sich nun auf Augenhöhe. Dabei spielten beide Seiten ihre Angriffe lange aus, Tempospiel kam nur selten zustande. Barcelona wirkte nicht mehr so beweglich in der Abwehr, Magdeburg drehte die Partie und brachte den Spaniern die erste Niederlage bei.