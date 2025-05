Die SV Elversberg nimmt einen neuen Offensivspieler unter Vertrag. In der vergangenen Saison zeigte der seine Treffsicherheit in der Oberliga.

Spiesen-Elversberg (dpa) – Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat Jason Ceka verpflichtet. Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt vom 1. FC Magdeburg zu den Saarländern, die in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg knapp am 1. FC Heidenheim gescheitert waren. Ceka erhält bei Elversberg einen Vertrag bis zum Sommer 2028, wie der Club mitteilte.

«Jason wird unser Offensivspiel mit seiner technisch versierten, wendigen Art beleben. Er ist ein hungriger Spieler, der mit seiner Zielstrebigkeit immer wieder gute Offensivaktionen kreieren kann», wird SVE-Sportvorstand Ole Book in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Bei Magdeburg war Ceka in der vergangenen Spielzeit hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen. In elf Partien in der Oberliga erzielte er zehn Tore. In der 2. Bundesliga lief er in der Spielzeit 2024/25 dreimal auf.