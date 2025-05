Elfjähriger an Schule verletzt: Mordkommission ermittelt

Die Polizei gibt nach einem Angriff einen Elfjährigen in Berlin-Spandau neue Details bekannt. Der Verdächtige ist erst 13.

Berlin (dpa) - Nach dem Angriff auf ein Kind an einer Schule in Berlin-Spandau ermittelt die Mordkommission. Nach jüngsten Angaben der Polizei vor Ort soll ein 13 Jahre alter Schüler einen elf Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe verletzt haben. Das Opfer wurde demnach in einem Krankenhaus operiert, sein Zustand soll stabil sein. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um ein Kind handele, würden aber keine weiteren strafrechtlichen Ermittlungen geführt, erläuterte Sprecher Martin Halweg. Nach dem 13-Jährigen werde mit Hubschrauber und Spürhunden gesucht. Zuvor hatte RTL über das Alter des Verdächtigen berichtet.