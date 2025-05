Elfjähriger an Grundschule verletzt – Verdacht auf Straftat

Feuerwehr und Polizei werden am Vormittag zu einer Grundschule in Berlin-Spandau gerufen. Dort wird ein verletzter Elfjähriger gefunden - war es eine Straftat?

Berlin (dpa) – Auf dem Gelände einer Grundschule in Berlin-Spandau ist ein verletzter Elfjähriger gefunden worden. Es stehe eine Straftat im Raum, die Kriminalpolizei befrage Schüler und Lehrer, sagte Polizeisprecher Martin Halweg auf dpa-Anfrage. Ob es sich um einen Messerangriff handelte, wie die «Bild»-Zeitung zuvor berichtet hatte, konnte er zunächst nicht bestätigen.

Das Kind kam den Angaben zufolge zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus und wurde operiert, der Zustand sei stabil, sagte Halweg. Mitschüler hatten den Elfjährigen demnach auf dem Gelände der Grundschule am Weinmeisterhorn in der Daberkowstraße gefunden, die Lehrer alarmierten die Polizei und Feuerwehr gegen 11.30 Uhr. Rettungskräfte und Seelsorger waren vor Ort. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.