Sie sind noch gar nicht am Start und haben schon Gegenwind aus China. Denn während VW und Skoda ID.Cross und Epiq lancieren, will Leapmotor den kleinen Elektro-SUV mit dem B03X die Schau stehlen.

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Leapmotor will künftig kräftig mitmischen im Dschungel der Großstadt und bringt jetzt mit dem B03X sein erstes elektrisches City-SUV nach Europa. Wie die chinesische Opel-Cousine (Mutter Stellantis ist Partner) mitteilt, soll der 4,27 Meter lange Fünfsitzer noch in diesem Herbst für Preise ab 24.900 Euro in den Handel kommen.

Obwohl zehn Zentimeter länger als die Konkurrenten, wird er damit noch einmal nennenswert günstiger als Neuheiten wie der VW ID.Cross oder der Skoda Epiq.

Dafür gibt es neben fünf Sitzplätzen und 407 bis 1.358 Litern Kofferraum sowie praktischen Details wie einer aufstellbaren Rücksitzbank oder eine umklappbaren Lehne für den Beifahrersitz.

Ein laut Hersteller 130 kW/177 PS starker E-Motor an der Vorderachse sorgt für bis zu 160 km/h Spitze. Der knapp 40 kWh großen Akku reicht demnach für 292 Normkilometer.

Für rund 380 Kilometer Reichweite

Für 5.000 Euro mehr trägt der B03X den Beinamen ProMax statt Pro, hat dann 145 kW/197 PS und einen Akku von 53 kWh, für den der Hersteller eine Reichweite von 382 Kilometern in Aussicht stellt. Geladen wird am Wechselstrom immer mit bestenfalls 11 und am Gleichstrom mit 100 und 133 kW.

Mit dem BO3X wird Leapmotor aber nicht nur zur harten Nuss für die Neuheiten aus dem VW-Konzern, sondern auch für die elektrischen Modelle der Schwestermarken im Stellantis-Konzern. Das wird sich aber bald ändern. Denn als Erste aus der Familie hat Opel jetzt die chinesischen Verwandten mit der Entwicklung des nächsten Modells betraut.