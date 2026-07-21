Wem der Startergenerator zu wenig und der Plug-in-Akku zu viel ist, den führt VW jetzt mit einem Hybrid-Antrieb in kleinen Schritten in die elektrische Zukunft. Den Anfang machen zwei Bestseller.

Wolfsburg (dpa/tmn) – Toyota verkauft davon Millionen Autos im Jahr, und auch bei den Franzosen ist die Technik weit verbreitet. Doch VW wollte zuletzt vom reinen Hybridantrieb wenig wissen. Aber mit Blick auf die CO2-Ziele und das Kostenbewusstsein der Kunden schwenken die Niedersachsen jetzt um. Sie bieten jetzt ebenfalls ihren ersten modernen Teilzeitstromer ohne Stecker an. Und sie starten damit gleich in ihren wichtigsten Modellen: Ab sofort können Golf und T-Roc als Hybrid bestellt werden. Die Preise beginnen laut Hersteller bei 41.400 Euro für den Golf und 44.700 Euro für das SUV.

Anders als die meist in den größeren Baureihen angebotenen Plug-in-Hybriden lädt sich der nur 1,6 kWh große Akku des klassischen Hybrids allein mit überschüssiger Motorleistung und Bremsenergie. Deshalb liegt die elektrische Fahrstrecke nur bei wenigen hundert Metern. Vor allem im Stadtverkehr reicht das jedoch, um bis zu zwei Drittel aller Fahrten ohne den Verbrenner zu absolvieren, rechnen die Entwickler vor. So könne man elektrisches Fahren genießen, ohne sich ums Laden zu sorgen. Zugleich sinkt auch der Verbrauch laut VW beim Golf im Normzyklus um zehn und im Stadtverkehr sogar um bis zu 35 Prozent.

Angeboten wird der um einen 1,5 Liter großen Vierzylinder-Turbo und gleich zwei E-Maschinen herum konstruierte Hybrid zunächst mit 125 kW/170 PS. Später folgt eine zweite Leistungsstufe mit 100 kW/136 PS. Egal, welche Version gewählt wird – die Höchstgeschwindigkeit limitiert VW für Golf und T-Roc auf 160 km/h.