Der Porsche Macan zeigt sich von der dynamischen Seite und trägt jetzt das GTS-Label. Das Sportabzeichen verdient er sich mit 571 PS, aber dafür müssen an der Kasse auch die Kunden etwas schwitzen.

Stuttgart (dpa/tmn) – Porsche fächert die Modellpalette des Macan weiter auf und bietet den elektrischen Geländewagen jetzt auch GTS an. Die traditionell etwas dynamischer ausgelegte Modellvariante kann ab sofort bestellt werden, teilte Porsche mit.

Dann gibt es neben schwarzen Zierteilen für Karosserie und Kabine sowie einer strammeren Abstimmung der Luftfeder vor allem eine stärkere E-Maschine an der Hinterachse. Zusammen mit dem Motor im Bug steigt die Leistung so auf 380 kW/516 PS und kann mit der Launch Control kurzfristig auf bis zu 420 kW/571 PS angehoben werden. So sprintet der Macan dann laut Porsche in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bestenfalls 250 km/h. Die Energie des 100 kWh großen Akkus reicht für 561 Normkilometer, bevor der Macan mit bis zu 270 kW geladen werden muss.

Während Porsche sich den Macan GTS mit mindestens 104.200 Euro bezahlen lässt und damit manche Kunden ins Schwitzen bringen könnte, soll der Akku auch bei der wildesten Raserei cool bleiben. Denn für den Betrieb auf der Rundstrecke haben die Schwaben eigens eine verstärkte Batteriekühlung programmiert.