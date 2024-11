Elektrischer Mercedes CLA läuft sich warm für Start in 2025

Immendingen (dpa/tmn) – Die Entwicklung der nächsten Generation von Elektroautos bei Mercedes geht auf die Zielgerade: Im kommenden Frühjahr wollen die Schwaben deshalb den neuen CLA präsentieren und damit ihr Angebot von unten heraus erneuern, kündigte Vorstandschef Ola Källenius bei Testfahrten mit den Prototypen auf dem Versuchsgelände in Immendingen an.

Nach der Markteinführung im Sommer sollen schnell noch mindestens drei weitere Modelle auf der sogenannten MMA-Plattform folgen, so Källenius weiter: Es werde einen Nachfolger für die Geländewagen GLA und GLB geben und einen CLA Shooting Break mit Kombi-Heck.

Die Reichweite soll auf mehr als 700 Kilometer steigen

Technisch verspricht Källenius einen Sprung für mehr Effizienz und Reichweite: Mit neuen Batterien, 800-Volt-Netz und weiterentwickelten Motoren soll der CLA auf eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern kommen, unter 12 kWh auf 100 Kilometern verbrauchen und in 15 Minuten den Strom für 400 Kilometer laden. Außerdem will Mercedes den CLA mit einem eigenen Betriebssystem für bessere Updates und neue Funktionen bei Infotainment und Assistenz ausrüsten.



Zwar rühmt der Vorstand die Coupé-Limousine und ihre neue Architektur als erste Baureihe, die ohne Kompromisse fürs E-Zeitalter entwickelt wurde. Doch so ganz trauen die Schwaben dem Trend trotzdem noch nicht: Ein knappes Jahr nach dem Start gibt es für den CLA deshalb auch noch mal einen neu entwickelten Benzinmotor.