Mit dem elektrischen AMG GT hat Mercedes viel Wirbel gemacht. Jetzt schieben die Schwaben noch ein SUV hinterher. Was steckt drin?

Monterey (dpa/tmn) – Der elektrische Mercedes AMG GT bekommt eine weitere Variante. Wenige Wochen nach der Weltpremiere des Batterie-Coupés hat der Stuttgarter Hersteller ein SUV auf der neuen Akku-Architektur angekündigt.

Im Format vergleichbar mit einem GLE aber deutlich flacher und sportlicher gezeichnet, soll er im Oktober enthüllt werden und Anfang 2027 in den Handel kommen, teilten die Schwaben bei Testfahrten mit den Prototypen im kalifornischen Monterey mit. Preise für den Konkurrenten von Modellen wie dem Porsche Cayenne oder dem Lucid Gravity nennt Mercedes noch nicht. Eine grobe Orientierung bietet aber der kürzlich präsentierte GT-Viertürer: Der startet bei rund 115.000 Euro.

Antrieb orientiert sich an Coupé

Der Aufbau ist neu, aber der Antrieb mit den neuartigen Axial-Fluss-Motoren soll sich am GT-Viertürer orientieren, heißt es in Unternehmenskreisen. Dort gibt es den GT 55 mit zwei Motoren und 600 kW/816 PS und den GT 63 mit drei Motoren und 860 kW/1.169 PS. Mit dann bis zu 2.000 Nm beschleunigt das 2,5 Tonnen schwere Coupé in 2,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bis zu 300 km/h. Die Eckdaten für das SUV dürften wegen des Gewichts und des größeren Luftwiderstandes marginal geringer sein.

Das gilt auch für die Batterie-Performance. Die 800-Volt-Zellen der 106-kWh-Batterie haben eine neue Chemie, sind flüssigkeitsgekühlt und laden deshalb besonders schnell mit bis zu 600 kW. Vollgeladen schafft der flache GT bis zu 700 Norm-Kilometer.