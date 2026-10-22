Mercedes bringt GLE und GLS nach der Modellpflege wieder als AMG 63 zurück. Unter der großen Karosserie steckt ein überarbeiteter V8 – was sich dadurch beim Fahren ändern soll.

Stuttgart (dpa/tmn) – Sie sind die Schwergewichte in der Mercedes-Familie – und beweisen jetzt trotzdem wieder Sportsgeist. Denn kurz nach der Modellpflege für GLE und GLS werden die großen Geländewagen jetzt auch wieder als 63er AMG mit einem überarbeiteten V8-Motor aufgelegt, wie der Hersteller mitteilt. Verkaufsstart in Deutschland soll zum Jahreswechsel sein.

Die Preise beginnen demnach bei 170.045 Euro für den GLE 63S mit steilem Heck und 175.662 Euro als Coupé. Der große Bruder GLS muss ohne das S im Typenkürzel auskommen, steht nur als GLS 63 beim Händler und kostet demnach mindestens 193.684 Euro.

Alle «Elefanten» fahren mit einem 4,0 Liter großen V8-Motor

Alle Varianten fahren mit einem 4,0 Liter großen V8-Motor, der zwar unverändert 450 kW/612 PS leistet, jetzt aber die Euro-7-Norm erfüllt und damit auch über 2027 hinaus Bestandsschutz hat. Zudem soll das V8-Innenleben für ein schnelleres Ansprechen und einen lebendigeren Drehzahlverlauf überarbeitet worden sein.

Schon auf dem Papier sind die Fahrleistungen imposant. Denn obwohl GLE und GLS wirklich groß und schwer sind, können die beiden «Elefanten» es gehörig eilig haben: Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt laut AMG in 3,9 beziehungsweise 4,2 Sekunden. Erst bei 280 km/h schiebt die Elektronik einen Riegel vor.