Der frühere Frankfurter Torjäger zieht beim Torjubel sein Trikot aus - und sieht dafür Rot. Trainer Slot findet die Aktion «dumm», nun reagiert der Stürmer.

Liverpool (dpa) – Der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké hat sich für seine unnötige Rote Karte im Ligapokal-Spiel gegen den FC Southampton (2:1) entschuldigt. «Heute Abend haben mich die Emotionen übermannt. Ich entschuldige mich bei der ganzen Reds-Familie», schrieb der Torjäger auf Instagram.

Ekitiké hatte nach seinem Siegtreffer in der 85. Minute beim Torjubel das Trikot ausgezogen und hoch gehalten. Dafür sah der bereits verwarnte Stürmer die Gelb-Rote Karte. Liverpool-Trainer Arne Slot hatte die Aktion als «dumm» bezeichnet. Ekitiké ist nun für das Spiel gegen Crystal Palace am Samstag gesperrt.