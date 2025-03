Eintracht ohne Robin Koch bei Ajax

Frankfurts Fußball-Nationalspieler Robin Koch hat gerade eine Pechsträhne. Der Innenverteidiger fehlt ausgerechnet vor dem Achtelfinale in der Europa League erneut verletzt.

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt muss sein Europa League-Hinspiel bei Ajax Amsterdam ohne Abwehrchef Robin Koch bestreiten. Wegen einer leichten Gehirnerschütterung fällt der 28 Jahre alte Fußball-Nationalspieler für die Achtelfinal-Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) aus, wie die Hessen mitteilten.

Nächste Verletzung nach Comeback

Koch hatte erst nach einer Schulterverletzung sein Comeback beim 1:4 gegen Bayer Leverkusen gegeben. In der Bundesliga-Begegnung gegen den Meister musste er aber in der 71. Minute nach einem Zusammenstoß in einem Kopfballduell ausgewechselt werden.

Ob Koch im Rückspiel gegen Amsterdam am 13. März wieder dabei sein kann, ist unklar. In der Liga geht es für die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller am Sonntag gegen den 1. FC Union Berlin.