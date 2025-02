Eintracht-Fußballerinnen weiter an der Bundesliga-Spitze

Frankfurt/Main (dpa) – Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die Tabellenführung in der Bundesliga mit einem mühelosen 9:0 (4:0)-Kantersieg gegen Schlusslicht Turbine Potsdam verteidigt. Durch den klaren Erfolg zogen die Hessinnen dank der besseren Tordifferenz wieder am punktgleichen Titelverteidiger FC Bayern München (beide 35) vorbei. Der Vorsprung vor Pokalsieger VfL Wolfsburg, bei dem die Frankfurterinnen am kommenden Sonntag antreten müssen, beträgt jetzt drei Zähler.

Das ungleiche Duell mit den in dieser Saison noch sieglosen Potsdamerinnen war praktisch schon nach elf Minuten entschieden, als die Eintracht bereits mit 3:0 führte. Géraldine Reuteler (3./11. Minute) und Laura Freigang (6.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Lara Prasnikar (23., 73., 86./Foulelfmeter), Nicole Anyomi (80.), Remina Chiba (83.) und Pernille Sanvig (90.+2) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.