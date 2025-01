Einsatz von Mainz-Torjäger Burkardt in Leverkusen offen

Der FSV Mainz 05 will sich zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde in Leverkusen erneut als Favoritenschreck erweisen. Ob zwei Schlüsselspieler zum Einsatz kommen können, ist fraglich.

Mainz (dpa) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss zum Abschluss der Hinrunde bei Bayer Leverkusen womöglich auf die beiden Stammspieler Jonathan Burkardt und Paul Nebel verzichten. Über einen jeweiligen Einsatz am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) in Leverkusen will Trainer Bo Henriksen zusammen mit den beiden Profis entscheiden, sagte der 49-Jährige.

Torjäger Burkardt hatte in den vergangenen Wochen mit Oberschenkelproblemen zu tun. Auch beim 2:0 gegen den VfL Bochum, als er beide Tore erzielte, war der Angreifer noch nicht bei 100 Prozent. «Jonny muss ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich wichtig für uns, dass er nicht eine Verletzung bekommt», sagte Henriksen.

Nebel musste beim Sieg gegen Bochum noch vor der Pause angeschlagen ausgewechselt werden. «Paul geht es Tag für Tag ein bisschen besser», betonte Henriksen.

Henriksen liebt englische Wochen: «Das ist das, was Spaß macht»

Der Däne freut sich auf die Herausforderung beim deutschen Meister. «Englische Wochen sind immer wieder speziell. Ich liebe das. Das ist Spielen und Spielen – und das ist das, was Spaß macht.»

In Leverkusen könnten sich die 05er mit einem Sieg nicht nur weiter im Verfolgerfeld der Bundesliga etablieren, sondern sich auch ein erneutes Mal als Favoritenschreck entpuppen. Die Rheinhessen besiegten in dieser Bundesliga-Saison auch schon den FC Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. «Wir haben eine Chance», bekräftigte Henriksen nun auch vor dem Duell mit der Werkself. Dafür müsse die Mannschaft «sehr gut verteidigen».