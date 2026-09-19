Mürbeteig, Speck und Schmand: Diese herbstliche Zwiebelkuchen-Kreation von Rezeptentwicklerin Mareike Pucka lässt sich dank eines schnellen Mürbeteigs auch an stressigen Tagen einfach zubereiten.

Berlin (dpa/tmn) – Wenn der Herbst kommt, wird bei meiner Schwiegermutter groß aufgetischt: Seit Jahren gibt es dann ein traditionelles Familien-Zwiebelkuchen-Essen. Und wenn wirklich alle zusammenkommen, können da schon mal acht Bleche Zwiebelkuchen im Ofen landen. Eine ziemlich beeindruckende Menge – vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Zwiebeln dafür geschält und geschnitten werden müssen.

Zum Glück haben wir vor ein paar Jahren entdeckt, dass es im Großhandel Zwiebeln gibt, die bereits geschält und geschnitten sind. Was für eine Erleichterung! Auch wenn in meinem Rezept für ein Blech «nur» ein Kilo Zwiebeln zum Einsatz kommt, kann das Geschnippel dafür sorgen, dass ein paar Tränchen fließen. Schon mal «Sorry» dafür!

Für meine Variante habe ich mich außerdem gegen Hefeteig und für einen Mürbeteig entschieden. Der ist für mich bekömmlicher und lässt sich wunderbar auch unter der Woche zubereiten – selbst dann, wenn man nach der Arbeit eigentlich schon genug vom Tag hat.

Zutaten für ein Blech (Form 35x25 cm) für 4 Personen

Für den Teig:

250 g Mehl 405

125 g Butter

1 Ei

1 TL Salz

Für den Belag und Guss:

50 g Butterschmalz

1000 g Zwiebeln

250 g Speckwürfel

1 TL gemahlener Kümmel

4 Eier

200 g Schmand

200 g Saure Sahne

100 ml Sahne

Salz, Pfeffer

Zubehör:

rechteckige Backform 35x25 cm

Backpapier

Nudelholz

Zubereitung

Zuerst den Teig zubereiten. Dafür die Butter etwas erwärmen, dann aus Mehl, weicher Butter, Ei und Salz den herzhaften Mürbeteig herstellen. Dafür einfach alle Zutaten miteinander verkneten. Den Teig ausrollen und in die mit Backpapier ausgelegte Form legen. Einfacher geht es, wenn der Teig direkt auf dem Backpapier ausgerollt wird. Die Ränder hochdrücken. Die vorbereitete Form in den Kühlschrank stellen. Für die Füllung die Zwiebeln schälen, in Scheiben schneiden. Butterschmalz in einer großen, beschichteten Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin glasig dünsten. Kümmel und Speckwürfel dazugeben und kurz mit braten. Zur Seite stellen. Eier, Schmand, Saure Sahne und Sahne in einer Schüssel verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Backofen auf 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Die Zwiebeln auf dem Teig verteilen. Den Guss darüber gießen und im vorgeheizten Backofen ca. 40 Minuten goldbraun backen. Dazu passt ein grüner Salat.

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