Ob als Vorspeise oder Grillbeilage: Mit Koriander, Parmesan und Feta bekommt Mais einen neuen Twist. Wie man das Streetfood auf den heimischen Teller holt, verrät Rezeptentwicklerin Mareike Pucka.

Berlin (dpa/tmn) – Käsig, salzig, scharf und leicht säuerlich: Ein Snack, der all das vereint, klingt nach einem Gericht mit Sucht-Faktor. Dabei ist es einfach in der Zubereitung, aber dennoch raffiniert im Geschmack. Die Rede ist von Maiskolben.

Ob als kleiner Snack auf der schattigen Terrasse für Zwei, als Beilage beim Grillabend oder als Vorspeise – dann reicht die Menge sogar für vier Personen: Die Kombination aus süßem Mais, würzigen Aromen und frischen Toppings macht dieses vegetarische Maisgericht herrlich umami – und besonders.

Die Idee dazu kam mir – wie so oft – im Urlaub. Auf einem Straßenfest in Chicago gab es Mais im Becher mit allerlei Toppings. Dieses Prinzip wollte ich auf den heimischen Teller bringen – mit einem Ergebnis, was sich easy nachmachen lässt. Dabei halten sich die Maiskolben problemlos ein paar Tage im Kühlschrank, und auch bei den Toppings kann man ganz flexibel sein: Einfach verwenden, was der Kühlschrank gerade hergibt – fast alles passt.

Zutaten für 2 Personen

Für die Maiskolben:

4 Maiskolben

Koriander

30 g geriebener Parmesan

50 -100 g Feta

1 Frühlingszwiebel

eventuell Tajin – das ist eine mexikanische Gewürzmischung aus Chili, getrocknetem Limettensaft und Meersalz

1 Handvoll Rucola

1 Bio-Limette

Für die Mayonnaise:

1 TL Dijonsenf

1 Ei

100-125 ml neutrales Pflanzenöl

Salz, Pfeffer

Zitrone

Zubereitung

Die Maiskolben in einen großen Topf geben, mit Wasser bedecken und zum Kochen bringen. Für ca. 20 Minuten kochen lassen, bis der Mais weich ist. Die Limette waschen, trocknen und achteln. Für die Mayonnaise Ei und Senf in ein hohes Gefäß geben, mit dem Pürierstab vermengen. Immer weiter pürieren und dabei langsam das Öl einfließen lassen, bis sich die Konsistenz verändert und die Mayonnaise fest wird. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken. Die Maiskolben auf Teller legen, mit der Mayonnaise einstreichen und nach Wunsch mit den Toppings belegen.

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