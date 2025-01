Einbruchschutz: So sichern Sie Ihr Zuhause vor Langfingern

Stuttgart (dpa/tmn) – Werden bei einem Wohnungseinbruch Wertgegenstände entwendet, ersetzt eine Hausratversicherung in der Regel den finanziellen Schaden. Mit einer Wertgegenstandsliste lässt sich in so einem Fall gut und schnell nachvollziehen, was alles mitgenommen wurde und wie viel es wert war.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Sie Unbefugten den Zutritt zu Ihrer Wohnung so schwer und unattraktiv wie möglich machen. Denn laut Joachim Schneider von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes wiegen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl und die psychischen Folgen oft schwerer als der rein materielle Schaden. Mit diesen Tipps der Polizeilichen Kriminalprävention schützen Sie sich bestmöglich vor einem Einbruch:

Schließen Sie die Haustüre grundsätzlich ab, wenn Sie das Haus verlassen. Und zwar selbst dann, wenn es nur für kurze Zeit ist.

Falls Sie länger wegfahren: Hinterlassen Sie in sozialen Netzwerken und dem Anrufbeantworter keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Schließen Sie prinzipiell alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Für Einbrecher sind gekippte Fenster beinahe so einfach zu öffnen wie offene.

Verstecken Sie niemals außerhalb der Wohnung oder des Hauses einen Wohnungsschlüssel – nicht im Gartenhaus, nicht in einem Blumentopf und auch nicht unter einem Stein. Einbrecher sind mindestens genauso kreativ wie Ihre Verstecke.

Lassen Sie keine Wertsachen offen im Haus herumliegen, die überhaupt erst Begehrlichkeiten wecken könnten. Selten benötigte Wertsachen sind in einem Bankschließfach besser aufgehoben. Wertvolle Gegenstände, die Sie im Haus haben möchten, gehören in einen Wertschutzschrank.

Seien Sie aufmerksam in Ihrer Umgebung: Achten Sie auf Fremde in der Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Machen Sie verdächtige Beobachtungen, informieren Sie besser die Polizei.

Schlüssel verloren? Wechseln Sie umgehend die Schließzylinder, damit niemand mit Ihrem Schlüssel in die Wohnung kommen kann.