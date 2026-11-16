Hund, Katze, Hamster: Viele Kinder wünschen sich das. Familien sollten aber nicht nur über die passende Tierart, sondern auch den Zeitpunkt zusammen nachdenken. Wie Sie die Anschaffung richtig planen.

Berlin (dpa/tmn) – Ein Heimtier steht bei vielen Kindern ganz oben auf dem Wunschzettel. Doch als Überraschung unter dem Weihnachtsbaum sollte es nicht landen. Vor der Anschaffung sollten Familien gemeinsam klären, welches Tier zu ihrem Alltag passt und wer dauerhaft für seine Versorgung verantwortlich ist, rät der Zentralverband der Heimtierbranche (ZZF).

«Ein Heimtier braucht keinen Platz als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum, sondern einen passenden Platz im Leben seiner Halter», so ZZF-Präsident Norbert Holthenrich. Wer einem Kind den Tierwunsch erfüllen möchte, sollte sich als Familie in Ruhe vorbereiten. Denn die Verantwortung für das Wohlergehen des Tieres liege immer bei den Erwachsenen.

Vor dem Einzug sollten Familien unter anderem diese Fragen klären:

Wie viel Platz, Zeit, Pflege und Beschäftigung braucht das Tier?

Wie hoch ist seine Lebenserwartung?

Wer kümmert sich täglich um das Tier – und wer betreut es im Urlaub oder im Notfall?

Welche laufenden Kosten entstehen für Futter, Ausstattung und tierärztliche Versorgung?

Wichtig: «Ein Tier sollte nie eine Überraschung sein», so Holthenrich. Daher sollten sich künftige Tierhalter erst mit seinen Bedürfnissen beschäftigen und die Entscheidung wohlüberlegt treffen. Ähnlich sieht es Ilona Wojahn, Präsidentin des bayerischen Landesverbands des Deutschen Tierschutzbunds: «Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke», erklärte sie kürzlich der dpa. «Wir lehnen generell Tiere als Geschenke ab, nicht zu Weihnachten, nicht zum Geburtstag und nicht zu Ostern. Die Entscheidung für ein Tier sollte jemand selbst treffen, Erwachsene genauso wie Kinder.»

Mit Alternativ-Geschenk anfangen

Und wenn man Weihnachten jedenfalls irgendwie eine tierische Freude machen möchte? Eine Alternative zum Tier selbst sei, erst einmal einen altersgerechten Ratgeber zum Wunsch-Haustier zu schenken, sagt Holthenrich – oder auch einen Gutschein aus dem Zoofachhandel. Eltern und Kinder könnten sich anschließend gemeinsam informieren und beraten lassen. Wer einem Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause geben möchte, könne einen Besuch dort planen.

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) bietet online einen Haustier-Berater mit der Rubrik «Tipps zum Kauf» an, sollte der Wunsch nach Weihnachten noch da sein.

Auch wenn die Entscheidung für ein Heimtier bereits gemeinsam und gut überlegt gefallen ist, sollte das Tier nicht ausgerechnet rund um Weihnachten einziehen. Aufregung, Besucher und ein ungewohnter Tagesablauf könnten die Eingewöhnung erschweren. Nach den Feiertagen könne das neue Familienmitglied sein Zuhause und die Menschen in Ruhe kennenlernen, erklärt Holthenrich.