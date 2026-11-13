TV-Moderatorin Barbara Schöneberger muss nach Medienberichten ihren Führerschein für einen Monat abgeben. Wichtige Fristen oder der beste Zeitpunkt: Was ein Monat Fahrverbot genau bedeutet.

München (dpa/tmn) – Ein Monat ohne Führerschein? Da muss man sich erst einmal neu organisieren. Den Lappen muss man zum Glück nicht sofort abgeben, wenn der Bescheid ins Haus flattert. Beim ersten Fahrverbot oder wenn das letzte mehr als zwei Jahre zurückliegt, haben Betroffene vier Monate, um den Führschein abzugeben. Und auch Wiederholungstäter haben noch einen Monat Zeit, sagt Alexander Römer vom ADAC.

Hohe Hürden für Einspruch

Wenn die Behörde den Bescheid versendet hat, gelten nach Zustellung zwei Wochen Einspruchsfrist. Nach deren Ablauf ist das Fahrverbot rechtskräftig. Ab dann zählen auch der eine oder die vier Monate für die Abgabe. «Gegen ein Fahrverbot Einspruch einzulegen, ist nicht so einfach», sagt Alexander Römer. «Man hat immerhin gegen eine gravierende Regel verstoßen.»

Wer aber Einspruch einlegen wolle, solle sich auf jeden Fall Rechtsbeistand holen. Entscheidungen seien immer vom Einzelfall abhängig. «Wenn etwa bei Berufskraftfahrern ein Fahrverbot die wirtschaftliche Existenz gefährdet, kann unter Umständen vom Fahrverbot abgesehen und stattdessen das Bußgeld erhöht werden», sagt Römer.

Termin überlegen und mitteilen

Wer sich dagegen entschieden hat, wann er oder sie das Fahrverbot antreten möchte, muss diesen Termin schriftlich einreichen. «Auf der Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids steht, wohin dieses Schreiben geschickt werden muss», sagt der ADAC-Experte.

Wichtig zu wissen: Bei der Berechnung gilt immer exakt ein Kalendermonat. Wer den Führerschein also am 6. Januar abgibt, bekommt ihn am 6. Februar wieder zurück. Wer im Februar abgibt, ist somit insgesamt weniger Tage führerscheinlos. Aufgeteilt werden kann das Fahrverbot übrigens nicht.

Abgabe persönlich oder per Post

Im Bescheid steht ebenfalls, bei welcher Bußgeldstelle der Führerschein abgegeben werden kann. Das geht persönlich oder per Post, dann am besten per Einschreiben mit Rückschein. Ihn bei der Polizei abzugeben, geht nicht in jedem Bundesland. Fragen Sie dafür vorher bei der zuständigen Polizeidienststelle nach. Bei der Abgabe am besten auch direkt die Abholung klären.

Am besten ist natürlich, hinter dem Steuer gar nicht erst Anlass für ein Fahrverbot zu geben. Drei Beispiele, bei denen man laut dem ADAC mit dem Dreierpack Bußgeld, Punkte und einem Monat Fahrverbot rechnen muss:

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird innerorts mindestens um 31 Stundenkilometer überschritten.

Außerorts wird mindestens 41 Stundenkilometer zu schnell gefahren.

Fahrerin oder Fahrer verstößt gegen die 0,5-Promillegrenze.