Ein klares Jein – Grafik: Schützt die E-Mobilität das Klima?

SP-X/Köln. Die Frage, ob die Elektromobilität Vorteile für das Klima bringt, ist in der deutschen Bevölkerung nach wie vor umstritten. Wie eine von Statista veröffentlichte Grafik auf Basis von Umfrageergebnissen der TÜV Mobility Studie 2024 zeigt, waren 46 Prozent der Befragten im Sommer 2024 der Meinung, dass Elektromobilität die verkehrsbedingte Klimabelastung kaum oder gar nicht reduzieren kann. 51 Prozent gehen hingegen davon aus, dass E-Fahrzeuge dabei helfen, die Klimabelastung etwas oder deutlich zu reduzieren.

Interessant ist der Vergleich mit den Befragungsergebnissen der Jahre 2020 und 2022. Gegenüber diesen ist der Anteil der besonders Überzeugten an den Rändern des Meinungsspektrums kräftig gestiegen. Waren 2020 noch 11 Prozent der Meinung, dass E-Mobilität die Klimabelastung deutlich reduzieren kann, vertraten in diesem Jahr 16 Prozent diese Ansicht. Der Anteil derjenigen, die einen Klimavorteil gänzlich in Frage stellen, hat sich hingegen von 11 Prozent im Jahr 2022 auf 18 Prozent in diesem Jahr erhöht.

Mario Hommen/SP-X